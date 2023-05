La influencer autocaníbal apenas notó el trozo de menisco en la salsa boloñesa

Lo cocinó con todo su mimo porque era suyo y estaba limpio, así que lo sirvió de acompañamiento de unos espaguetis que le supieron a gloria, aunque el cartílago le supo a poco.

Ya no saben qué inventar para estar en el candelero. Ser influencer no es tarea fácil porque si no tienes visibilidad, no tienes nada: ni seguidores, ni marcas para anunciar, ni saraos a los que acudir para hacerte el videoselfie que lucirá esplendoroso en tus redes sociales.

Paula Gonu, una creadora contenida reconocida por sus videos y posts sobre cocina y gastronomía en Twitch, nos ha dejado atónitos por su confesión en el podcast 'Club 113' asegurando que practicó el autocanibalismo: como ella misma dice, unos se comen las uñas o los mocos, pero ella se atrevió con un pequeño trozo de cartílago de una de sus rodillas: su propio menisco.

#VÍDEO | Paula Gonu relata cómo terminó comiéndose su propio menisco: "En algunos nuggets habrá menisco de cerdo" https://t.co/Z9EXquUS2y pic.twitter.com/nH8cpjSMam — CHANCE (@CHANCE_es) May 14, 2023

Todo ocurrió cuando tuvo que ser operada tras sufrir un desgarro, debido a que lo tenía el citado hueso demasiado grande... Al finalizar la operación, el doctor le preguntó si quería su menisco y ella dijo que se lo llevaba a casa y ya se le ocurriría qué hacer con él.

"A la semana o así, hablando con la pareja que tenía en ese momento, con la coña, le dije 'es que me lo quiero comer, que es mío y estaba limpio -añadía la influencer-. Era un trozo. Seguro que os habéis comido cosas peores. Y, a los días, me hice una boloñesa y lo puse en ella".

La que se lió en las redes sociales fue minina y ahora ha vuelto a retomar la historia tras su asistencia en 'Casa MÓ: El Festival'.

El relato, aunque muy parecido, aporta unas razones para zamparse el cartílago de marras que van más allá de lo paranormal. "El médico me preguntó si quería el trozo de menisco, me vio muy interesada y yo me lo llevé. Estaba con mi pareja en aquel momento y me dijo: ‘A que no te lo comes’. Y dije: ‘si no lo voy a notar’. Como lo voy a notar en medio de la boloñesa, es como si te comes un trozo de papel. Y la gente que se come las uñas y los mocos, en algunos nuggets habrá menisco de cerdo".

DECLARACIONES DE PAULA GONU 💥💥💥💥💥💥💥😱😱😱😱😱😱😱😱😱



"Sentía que estaban faltando el respeto a mi trabajo y a mi imagen"pic.twitter.com/riVOUQLQY6 https://t.co/pyoA9Cr89Q — Universo Kings League (@UniversoKingsL) May 10, 2023

En cuanto a cómo ve a Victoria Federica como influencer, Paula confesaba que "no comparte su vida mucho pero sí que se le sigue por ser quien es, lo hace de una forma natural y crea esa cercanía con el concepto de donde viene que a lo mejor la gente no lo tiene tan cercano".

Salida de Jijantas

También hablamos sobre su salida de la Kings League, donde dejó el cargo de presidenta de Jijantas, de lo que nos explicó que no tiene nada que ver con Gerard Piqué: "Es con otro Gerard, con el presidente de donde yo estaba siendo presidenta del femenino. Decepcionada, al final soy una persona que aun así en el trabajo intenta hacerlo de la manera más humana posible, nos conocíamos hace tiempo".

Un mazazo que Paula considera "un golpe extraño, no me esperaba y sin mucha explicación real, todas esas cosas me incomodan y me hacen estar estresada a nivel emocional. Se me pasará".