El hijo "mandón" de Iñaki López y Andrea Ropero lanza La Sexta por partida doble

A Cristina Pardo y Dani Mateo se lo pusieron "a huevo", como se dice coloquialmente. De modo que la vida privada e intimidad de la pareja de presentadores de Atresmedia quedó al descubierto.

Este lunes el Zapeando de La Sexta comenzaba la semana con la presencia de Boticaria García, en esta ocasión dando consejos para padres primerizos sobre el cuidado de los bebés.

La cosa tenía su gracia, sobre todo en el intercambio habitual de pareceres entre Dani Mateo y los presentadores de Más Vale Tarde a los que suele ceder el testigo en directo cada jornada.

En esta ocasión era inevitable sacarle el tema a Iñaki López, que acaba de tener a su segundo hijo con Andrea Ropero recientemente.

Ya antes de conectar con López y Cristina Pardo, Dani Mateo bromeó con uno que "está tomando apuntes con dos bolis porque necesita que le ayuden porque él, así de natural, no da", dijo en referencia al presentador de MVT.

Las bromas de Iñaki López, Cristina Pardo y Dani Mateo sobre la paternidad

Iñaki no dudó en seguir la broma y recoger el guante: "¿Untar el chupete en mistela para que duerma mejor, no?". Por si acaso hubiera algún espectador despistado que no entendiera la broma, Boticaria García aclaró que "ni mistela, ni azúcar, ni siquiera miel".

Y ya que estaban Cristina Pardo aprovechó para contar algo que le sorprendió cuando estuvo este fin de semana con su compañero y sus hijos: "Debo decir que, cualquier día de estos, es su hijo el que le unta el chupete a Iñaki porque ¡cómo manda!", señaló mientras López bromeaba: "Yo le pongo unas gotitas que Kina San Clemente y doce horas me duerme".

Entre bromas y veras y consejos, el caso es que la semana comenzó bastante bien para ambos programas en los audímetros. Así Zapeando subió hasta el 6.2% de cuota de pantalla y los 631.000 espectadores (sus mejores cifras desde hace más de un mes) y Más Vale Tarde hizo lo propio hasta el 7.4% y 593.000 (las más altas también desde hace más de un mes).