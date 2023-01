Olga Moreno vs Antonio David: "La familia feliz ha tomado el pelo a todos"

Durante mucho tiempo la ahora expareja estuvo vendiendo una versión de la realidad que a lo mejor no tenía tanto que ver con ella como con el marketing y Rocío Carrasco sale salpicada.

Tras la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno se ha desatado la guerra con Marta Riesco pero es que además hay muchos que no entienden lo que está pasando con los hijos de Rocío Carrasco.

Este lunes se recuperó el debate en el plató de Sálvame y Belén Esteban se mostró muy crítica recordando que Olga Moreno llegó a decir que si se separara el hijo de su entonces marido se quedaría con ella: "Tampoco entiendo a Rocío Carrasco, el niño con Olga, con Marta Riesco… ¿Y Rocío?", se preguntó en voz alta la princesa del pueblo.

El caso es que Olga Moreno podría estar a punto de mudarse; planearía trasladar su tienda a Madrid y vivir en la capital junto a su pareja, Agustín Etienne.

Olga Moreno, Antonio David Flores y sus hijos: ¿La familia feliz no lo era tanto?

Este relato choca con sus declaraciones anteriores: "Me alegro, pero voy a decir una cosa la familia feliz ha tomado el pelo a todo el mundo, exclamó Esteban, que entiende la separación, pero no lo relativo a los hijos: "No entiendo que de repente se quisieran tanto, ese querer, ese amor que tenían esos niños por ella ¿Qué ha pasado?".

Claro que Laura Fa preguntó al vuelo: "¿Y Antonio David?".

En cualquier caso la colaboradora cree que el tiempo "está poniendo a cada uno en su sitio" y vaticinaba: "Espérate que, con el tiempo, Olga no hable con Rocío Carrasco".