Terelu está más preocupada por la filtración que por la salud de Teresa Campos

Tantas versiones y tan contradictorias sobre lo que verdaderamente sucede en torno a la veterana presentadora están generando un caldo de cultivo que no gusta nada a sus dos hijas.

Este martes, horas después de que Jesús Manuel Ruiz adelantara en exclusiva en ESdiario el ingreso hospitalario de María Teresa Campos para hacerle pruebas médicas, sus dos hijas confirmaron el alta de su madre y lanzaron un mensaje de tranquilidad sobre la salud de la presentadora.

Sin embargo, este miércoles se desayunaban con la portada de Lecturas: "Alarma por el estado de salud de María Teresa Campos".

La propia Terelu, que trabaja en la publicación, mostró este miércoles en Sálvame su enfado dado que no sabía que iba a publicarse. Sin embargo, lo que más le preocupa son los datos que maneja la revista y que solo conoce su entorno más íntimo. Además, recordó que María Teresa ingresó pero fue dada de alta tras realizarle unas pruebas que determinaron que sufre anemia pero que puede tratarse en casa.

Bastante molesta con la información, señaló que "me hubiera gustado al menos tener conocimiento de que se iba a dar esa portada. No he entendido no tener conocimiento, no puedo impedir a una dirección de una revista que tenga la información que tiene en portada, eso son decisiones empresariales que yo no tomo".

El propio director de la publicación se puso en contacto con la presentadora en directo para explicarle que tuvieron acceso a una información y que, como aún no habían cerrado la portada, decidieron informar.