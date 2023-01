Rosalía publica un adelanto de su nueva canción Lie like you love me y lo borra

La cantante eliminó el vídeo de un trozo de su próximo temazo, pero sus fans lo han vuelto a publicar y se ha desatado la locura en las redes entre millones de seguidores.

Cuando está a punto de cumplirse un año del lanzamiento de 'MOTOMAMI', considerado uno de los mejores discos de 2022, Rosalía ha dado la sorpresa avanzando nuevo single en su cuenta de TikTok con un vídeo de apenas 25 segundos.

Y la sorpresa es triple porque parece que será un tema interpretado en inglés y porque ha causado tanto revuelo que la cantante decidió borrarlo de su cuenta inmediatamente, aunque uno de sus clubes de fans más potentes (@RosaliaSouces) lo ha rescatado y lo está haciendo viral.

Cabe preguntarse si ha sido un error o una estrategia, aunque la segunda parece que es la que aporta más beneficio a su estudiado márketing porque ha generado ya una gran expectación entre sus millones de fans de todo el mundo.

Se trata de un corte aparentemente titulado ‘LLYLM’, siglas que corresponden a la frase “Lie Like You Love Me” (Miénteme como si me amaras). Rosalía canta esta frase en el estribillo de la canción, que presenta un sonido similar al de ‘Juro que’, ese single que quedó descolgado del repertorio tras su lanzamiento a principios de 2020.

La intérprete de ‘Malamente’ y ‘Despechá’ aparece en el vídeo coreando a modo de 'playback' la letra de esta composición cuya romántica melodía de flamenquito y rumba se fusiona con ritmos electrónicos. Una escena con giros de cámara continuos que parece captada por ella misma con su móvil y que, para deleite de su ejército de fieles, podía verse de manera pública en su perfil público de TikTok.

Vestida con camisa azul de rayas, cazadora de cuero y el pelo recogido, Rosalía navega muy sonriente dentro una barca techada de color rosa y forma de ave junto a su novio, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Por los tiempos que maneja Rosalía, se presume que el estreno de ‘LLYLM’ está muy cerca. De momento, disfruta desde hace unas semanas de unas merecidas vacaciones en Japón junto a su chico, desde donde ha dado la bienvenida al 2023.

Como era de esperar, los seguidores de la cantante se han revolucionado en las redes y están comentando de todo sobre este breve vídeo. "CON SAOKO HIZO EXACTAMENTE LO MISMO Y A LA SEMANA ESTABA FUERA", "Literalmente ya estoy obsesionado" o "Ehhhhhh suena demasiado bien", han sido algunos de los comentarios que han dejado en Twitter. ¿Será esta la próxima canción que escucharemos sin parar?