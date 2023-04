El hijo "descompuesto" de Nuria Roca y Juan Del Val genera dudas en La Sexta

Está claro que se han convertido en uno de los dúos televisivos más interesantes de la parrilla y no solo por sus dotes mediáticas y/o periodísticas sino por su espontaneidad ante la cámara.

Una de las bazas de La Roca de La Sexta cada domingo es ver a la pareja formada por Nuria Roca y Juan Del Val reaccionar a las noticias que se van tratando y analizando en el programa, porque normalmente suelen abordar con naturalidad situaciones de su propia vida familiar y privada.

Este domingo no fue diferente y uno de los hijos de ambos fue el protagonista de la anécdota del día. Todo a raíz de un vídeo en el que se mostraba cómo unos jóvenes tenían un accidente con un columpio de un parque; imágenes que Nuria Roca reconoció que le traían recuerdos de "un momento familiar".

Juan del Val y el accidente de su hijo con un columpio en el parque

En ese momento, Juan del Val no dudó en tomar la palabra para explicar que se estaba refiriendo a un episodio que vivió él con su hijo Pau cuando tenía cuatro o cinco años. El colaborador explicó que se fue con él a un parque de Pozuelo y lo montó en un columpio: "Él me decía que le diese más fuerte". Sin embargo, lo que no se esperaba es que al darle más fuerte el niño iba a caer del columpio. "El parque se quedó en silencio. El niño estaba descompuesto", reconoció.

Todo ello en una tarde que no fue de las mejores para La Roca de La Sexta en los audímetros. El magacín de tarde dominical de la cadena verde de Atresmedia registró un 3.6% de cuota de pantalla y 358.000 espectadores, sus datos más discretos desde hace un mes.