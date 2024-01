Colate Vallejo-Nágera desvela el infierno que sufrió con Paulina Rubio

El exmarido de Paulina Rubio se ha abierto en canal en una entrevista en el programa "De viernes", donde no solo ha hablado sobre su matrimonio con la cantante.

Colate Vallejo-Nágera se ha convertido en el cuarto entrevistado del programa "De viernes" siguiendo los pasos de Ángel Cristo Jr., Isa Pantoja y Fran Rivera. El hermano de Samantha Vallejo-Nágera se ha sentado en el programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta y se ha abierto en canal para contar detalles desconocidos sobre su relación con Paulina Rubio y otras etapas de su vida.

La relación con Paulina Rubio fue un infierno para Colate

Aunque el comienzo de la relación con Paulina Rubio empezó siendo divertido, ya desde el principio la cantante y el empresario tuvieron varios encontronazos, incluso antes de comenzar su relación. Porque a Paulina no le gustó nada que Colate retrasara una cita por un asunto laboral, y fue tal su enfado que dejó de hablarle durante un mes.

Aún así, el hermano de la jueza de "Masterchef" recuerda con cariño el principio de esa relación, aunque asegura que "veía cosas que no me acababan de cuadrar", porque en los primeros años de la relación, la mexicana "empezó a depender mucho de mi". Y es que él fue el encargado de hacer realidad algunos de los proyectos musicales más importantes de la cantante, como su dueto con Miguel Bosé.

A pesar de todo, Colate pensó que el matrimonio arreglaría todos los problemas que tenía su relación con Paulina. Pero sucedió todo lo contrario, incluso antes de la boda, algo que su padre ya la avisó antes de fallecer en 2007, cuando le dijo que "esta mujer te va a arruinar la vida".

Fue tras la boda cuando todo empezó a ir cuesta abajo, cuando el simple hecho de viajar a España para trabajar, suponía un enfrentamiento con la cantante: "La primera vez que me fui, estuve cuatro horas al teléfono dándole explicaciones. Tuve que elegir entre mi familia y mi trabajo. Ha sido una de las peores decisiones de mi vida, acabó mal. Me aleja de mi trabajo y luego me empieza a alejar de mi familia y de todo".

Finalmente, todo se fue al traste cuando Colate le pidió el divorcio a Paulina Rubio, momento en el que la cantante le echó de casa y le impidió ver a su hijo: "Ella se iba a trabajar fuera dos semanas, quedamos en que me iba a quedar con el niño. No supe nada de mi hijo, se lo llevó... Intento hablar con sus abogados, me mandaron a la mierda, intenté hablar con su madre, todo el mundo de su entorno tenía prohibido hablarme... Todo lo que he hecho, lo he hecho por mi hijo y no me arrepiento de nada".