Carolina Ferre confiesa con quién tiene sexo por comodidad en un caliente debate

La presentadora dejó boquiabiertos a sus compañeros de mesa cuando salió a colación un tema candente sobre las relaciones íntimas de los españoles. Natural como la vida misma.

Qué mejor manera de terminar el programa que hablando de sexo. Eso es lo que debió de pensar Ana Rosa Quintana en su TardeAR de Telecinco antes de que aquello terminar en polémica.

Y es que la presentadora sacó el tema a sus colaboradores sobre si habían tenido sexo con sus ex a lo que Carolina Ferre rápidamente rompió el hielo confesando que "yo sí por comodidad más que nada. Siempre con un ex que no tenga otra pareja, ni yo otra pareja".

La presentadora se mostró de lo más natural y espontánea al defender esta postura porque en su opinión "hay cariño" y porque "un ex siempre va a formar parte de tu vida". Algo en lo que su compañera de tertulia Cristina Cifuentes no estaba nada de acuerdo, ya que "a veces hay ganas de tener a tu ex lo más lejos posible".

Por lo demás, Quintana hizo referencia al estudio de marras, según el cual "es el mejor sexo y sienta mucho mejor a los hombres que a las mujeres".

Manuel Díaz El Cordobés provoca la indignación de Cristina Tárrega

Y aquí saltó la polémica porque Manuel Díaz El Cordobés añadió que "el sexo siempre le sienta bien a los hombres". Un comentario que hizo saltar a Cristina Tárrega: "Un poco machista eso. ¿Por qué crees que le sienta siempre mejor a los hombres que a las mujeres?". Mientras el torero intentaba defenderse como podía, Tárrega se mostró inflexible: "A nosotras nos sienta muy bien también".