El consejo de Jorge Fernández para romper parejas con dignidad arrasa Antena 3

Amor, desamor, rupturas, comienzos... Todo vale en el amor y en la guerra pero el presentadora de "La Ruleta de la Suerte" tiene claro que hay fronteras que es mejor no traspasar...

Es uno de los puntos fuertes del éxito de La ruleta de la suerte de Antena 3 desde hace años y años. Nadie puede con el concurso de Atresmedia a última hora de la mañana y entre otras cosas es gracias a la conexión de su presentador, Jorge Fernández, con los concursantes y con el público al otro lado de la pequeña pantalla.

Y es que Fernández alterna los paneles con experiencias propias, consejos y anécdotas que aportan un aire más familiar al plató del veterano concurso con gran aceptación de crítica y público.

Sin ir más lejos, este martes volvió a liderar cómodamente su franja para Antena 3 registrando un rotundo 20.1% de cuota de pantalla delante de 1.672.000 espectadores, que además fueron sus datos más altos desde el pasado 26 de mayo.

Jorge Fernández defiende la manera más elegante de romper una relación

Entre otros momentazos Jorge Fernández no dudó incluso en meterse en jardines románticos y de relaciones sentimentales y rupturas.

Y es que después de que Joseba resolviera un panel con la pista "el desamor", Fernández expresó a las claras lo que le parecía la sentencia "Mi forma de verte era lo único especial que tenías" con un expresivo "¡Zasca!".

No solo no estaba del todo de acuerdo en reaccionar así tras una ruptura, sino que no se quedó tranquilo e insistió un poco más: "Hombre, a lo mejor esto lo puedes pensar, pero decírselo puede ser un poco duro. Mejor te vas sin decir todo esto y quedas mucho mejor".

Parece ser que Jorge, con temas del amor, sería algo cauteloso para decir las cosas. Prefiere pensarlo y guardárselo para él y no decir nada antes que hacer daño a la otra persona. Cuestión de dignidad.