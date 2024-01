El día que comenzó el final de la relación entre Arévalo y Bertín Osborne

Una paella con unos invitados de altura y unos comentarios que no gustaron al presentador del fallecido humorista desencadenaron el final de una amistad forjada durante años.

Este viernes se ha despedido al cómico Paco Arévalo en su tierra natal, Valencia. Allí descansa en paz rodeado de sus seres queridos que iniciaron su último viaje unos años antes que nuestro protagonista. En las últimos 48 horas se ha conocido el porqué no tenían relación Bertín Osborne y Arévalo. Fue una decisión unilateral por parte del cantante sevillano.

Paco Arévalo no medía sus palabras independientemente del contexto o “gentes” con la que se hallase. Lo mismo era si estaba Bertín Osborne o no para hacer determinados comentarios. Y esta forma de actuar, el recién estrenado papá “por sexta vez” no lo llevaba bien. La última vez de estos hechos supuso una gran discusión y la ruptura de amistad. Fue la gota que colmó el vaso.

La relación entre Paco Arévalo y Bertín Osborne empieza a hacer aguas en julio de 2017. La razón, el almuerzo que tiene lugar en la finca de Bertín Osborne con dos invitados especiales, el rey Juan Carlos y la infanta Elena. El artista valenciano es el responsable de hacer la paella en la casa de su amigo Bertín Osborne. La amistad entre estos dos hombres llegaba al plano familiar. Para Fabiola Martínez nunca fue de su total agrado Arévalo. Respetuosa como siempre, nunca puso impedimento para la amistad de su marido con el cómico.

Durante años, Paco y Bertín viajaron por todos los rincones de nuestro país representando la función teatral MELLIZOS. En julio de 2017, y con la celebración de la paella en la casa de Bertín con miembros de la Casa Real, Bertín Osborne se enfada muchísimo con Arévalo porque cuenta en algunos programas de televisión cómo transcurrió el minuto a minuto del día de la paella. Arévalo cuenta detalles que no fueron precisamente del agrado de Bertín Osborne. En definitiva el cantante era el anfitrión de aquel almuerzo. Paco tan sólo el cocinero.

Fue la primera vez que se distancian estos dos amigos. Tiempo después llega la reconciliación. Ya nada fue igual. Ni paellas ni reuniones donde se tenía que guardar la información con el máximo recelo. Lo de julio de 2017 fue el germen de todo lo que sucedería después y que ha llevado a Bertín Osborne a no despedirse de su amigo durante años de tantas hazañas. No había relación al final de su vida.