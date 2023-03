Gema Aldón abochorna a Raquel Mosquera con sus ronquidos y arde Supervivientes

La favorita Adara Molinero es inesperadamente nominada por uno de sus compañeros de equipo desde el inicio de programa en una Gala en la que se destapó la primera enemistad pública.

La gala de supervivientes dirigida por Jorge Javier Vázquez, como cada jueves, aterrizó en las noches de Telecinco. El presentador hizo su entrada habitual con un accesorio que llamó la atención a los espectadores, una gafas de sol le cubrían completamente la cara protegiéndole de la luz que emitían los focos del plató.

"He estado convaleciente de una durísima operación estos días. Me he quitado los párpados porque tenía mucha piel", ha explicado el presentador.

El 17 marzo, el artista se sometió a una cirugía llamada blefaroplastia, que tiene como objetivo la corrección de la caída de los párpados a causa de la edad. "El viernes por la mañana me sometí a una blefaroplastia, por eso me veréis el jueves presentando la gala de Supervivientes 2023 con gafas de sol. Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano", explicó.

La gala estuvo marcada por la expulsión de la semana, la decisión del publico estaba entre Katerina Gema Aldón y Sergio. La ex bailarina, fue la primera salvada de la eliminación, celebrándolo entre saltos y gritos con sus compañeros. "¡Gracias!", repitió tras escuchar a Jorge Javier Vázquez pronunciando su nombre desde el plató.

La hija de Ana María Aldón consiguió permanecer en el concurso otra semana más, mostrándose muy agradecida con el público: "Muchísimas gracias a todos. Sois los mejores, ¡qué buena gente sois!”.

El colaborador de Fiesta dio por sentado que el expulsado era él, con menos votos y con la maleta preparada para irse de la Palapa. Antes de marcharse, el paparazzi le dejó una ventaja a Raquel Arias: "Eres grande, te lo mereces". Después pudo despedirse de sus compañeros: "Que tengáis un buen concurso. Sois todos unos supervivientes”.

Garrido llegó a la Playa de los Olvidados, reencontrándose con sus excompañeros, Artùr Dainese y Jaime Nava. Los tres van a tener que convivir hasta el domingo 26 de marzo, donde tendrán que enfrentarse para saber quien será el expulsado mediante los votos recibidos de la app Mitele.

Las discusiones no cesan entre Raquel Mosquera y Gema Aldón. La peluquera y la hija de la diseñadora no dejan de discutir por las tareas de la playa. Todo comenzó por una sartén que la viuda de Pedro Carrasco dejó con agua en al orilla de la playa para ablandarla. "Tú me recalcaste a mí que se me olvido la esterilla, pues yo te recalco que se te ha olvidado la sartén", le decía Gema. "La hemos dejado en agua, nosotras fregamos todos los días. Si quieres protagonismo conmigo ya no lo tienes", se defendía ella. "Estate tú esta noche cuidando el fuego y mojándote, que se oían los ronquidos desde aquí", aseguraba la hija de Ana María Aldón.

Las nominaciones tuvieron lugar, y los habitantes de Playa Royale fueron los elegidos para comenzar. Raquel Mosquera fue la más votada, mientas que el líder del grupo, Jonan Wiergo, decidió nominar directamente con su poder a la hija de Bigote Arrocet.

Los participantes de Playa Fatal nominaron con la mayoría de los votos a Asraf Beno. Como líder, Diego Pérez optó por poner en zona de peligro a Adara Molinero, que tras las duras discusiones que han mantenido desde el comienzo del programa era algo que nos podíamos imaginar.

Raquel Mosquera, Gabriela Arrocet, Asraf y Adara, nuevos nominados

Por tanto, Raquel Mosquera, Gabriela Arrocet, Asraf Beno y Adara Molinero son los nominados de la semana. Los espectadores podrán ver cómo uno de los cuatro abandona la Palapa durante la gala del próximo jueves 30 de marzo.