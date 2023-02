La exnovia de Cepeda sorprende sacando a la luz su romance con un futbolista

La influencer Andrea Dalmau ha aprovechado de lo lindo el Día de San Valentín para celebrar por todo lo alto su nueva etapa sentimental después de romper con el ex de Operación Triunfo.

Coincidiendo con la celebración de San Valentín y el día del amor, Andrea Dalmau decidió compartir con sus seguidores la noticia de que está enamorada y feliz de nuevo al lado de Munir El Haddadi, delantero en el Getafe C. F.

Intentando ser discreta con su vida privada y sus relaciones, la conocida influencer ha preferido mantener esta nueva relación al margen del foco mediático, algo que no consiguió en su anterior relación con el cantante Luis Cepeda. Tras poner punto y final a su relación con el ex concursante de Operación Triunfo el pasado verano, ambos decidieron seguir con sus vidas por separado sin revelar los verdaderos motivos por los que decidieron acabar su historia de amor.

Feliz con esta nueva etapa en su vida, atrás quedan ya los rumores que también relacionaron a la joven con Jorge Bárcenas, hecho que le hizo hacerse amiga del Dj: "Me encanta, porque no nos conocíamos de absolutamente nada. A raíz de eso, nos conocimos. Me parece súper majo" explicó la propia Andrea al respecto.

Ahora, feliz con su nueva pareja, Andrea ha elegido el día de San Valentín para compartir con sus seguidores un carrusel de fotografías en las que aparece de lo más sonriente y cómplice con el futbolista.