La "homofobia" de Vanesa Martín y Sandra Barneda topa con el muro de Sonsoles

La cantante está de plena actualidad coincidiendo con las celebraciones del Orgullo y la presentadora de Telecinco no lo iba a estar menos... pero se han chocado contra Ónega en Antena 3.

Segundo día de la era DS (después de Sálvame) en la parrilla de Telecinco y el nuevo programa de Sandra Barneda a la espera del desembarco vespertino de Ana Rosa Quintana en septiembre sigue sin alcanzar las cifras de audiencia de su antecesor.

Después de Maxi Iglesias, le tocó el turno de ser entrevistada a pie de escalera por Barneda a la cantante Vanesa Martín, de plena actualidad después de dar el pregón en Sevilla con motivo del Orgullo y presumir de salir con una mujer. Un discurso que, tal como definió la presentadora de Así es la Vida, fue "la leche".

La cantante recogió el testigo y se reafirmó en sus palabras asegurando que "me hizo mucha ilusión. Tuve claro que no iba a pasar de puntillas. Creo que me mojé en varios terrenos y fui bastante clara. Fue un día precioso. Eso sí, reconoció, lo que más le costó del pregón fue "utilizar las palabras justas para que el mensaje fuera claro y directo y no se perdiera en el aire".

Coincidiendo con las celebraciones del Orgullo LGTBI, Barneda quiso preguntarle por la homofobia que sigue presente en la sociedad y Martín volvió a ser muy clara y rotunda en sus afirmaciones: "A esa gente intransigente (le diría) que es muy cateto eso, es muy antiguo ya. Todo es mucho más sencillo: respeto, tolerancia y libertad", recalcó.

Vanesa Martín, muy rotunda en Telecinco pero Sonsoles Ónega pisa fuerte en Antena 3

Para terminar defendió que siempre va a "vivir libremente" añadiendo un "que viva el amor" porque "yo hago música para gente con sensibilidad y compromiso social".

Una sensibilidad que no se notó tanto en los audímetros donde Así es la Vida registró en su segunda entrega de vida datos de 9.4% de share y 809.000 espectadores, lejos de las medias habituales que hacía Sálvame a estas horas y por debajo de su primera entrega el lunes que cosechó un 10.7% y 922.000.

No solo eso, sino que su rival directo, Y Ahora Sonsoles, volvió a ampliar distancias desde Antena 3 frente a Telecinco, anotando este martes un 12.1% y 932.000.

Curiosamente coincidió con la entrevista que Sonsoles Ónega hizo este martes a Marily Coll en la que la gran amiga de Carmen Sevilla confesó que era muy fan de la presentadora. Tanto, que la seguía cuando estaba en Telecinco (en Ya es Mediodía y Ya son las Ocho) y cuando se cambió de cadena, Coll hizo lo propio para seguir viéndola.

Todos los que veíamos “Sálvame” somos (o vamos a ser) Marily 😂.#YAS27Jun pic.twitter.com/wDKZIapIKI — Joel (@joeelsnchzz_) June 27, 2023

Algo que Ónega, "sonrojada", no pudo por menos que agradecer a pesar del incómodo momento que se vivió en directo por aquello de la guerra que no cesa entre Mediaset y Atresmedia y el baile constante de fichajes, acentuado al máximo desde el cierre de Sálvame.