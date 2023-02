La crisis de pareja de un par de famosos tras los Goya incendia "Socialité"

No solo de la entrega de premios viven los programas del corazón y eso lo sabe Telecinco perfectamente, por eso puso todo de su parte para enterarse de muchas más cosas entre bambalinas.

La Gala de los Goya es mucho más que cine y los programas del corazón de Telecinco lo saben bien. Por eso la reportera de Socialité Giovanna González se desplazó hasta Sevilla para transmitir los Premios... y aledaños.

No solo logró colarse en el evento sino también en la fiesta privada que tuvo lugar después. Saltándose las normas (porque se "deben" a sus espectadores) los miembros del magacín de corazón de Telecinco mostraron este domingo incluso la crisis de de una pareja de famosos de la que fueron testigos.

Para empezar la reportera consiguió que la actriz Patricia Montero la colara en el bus que llevaba directo desde el hotel de las estrellas hasta el recinto donde se celebraba la gala. Una vez allí, no le dejaron entrar sin acreditación. Pero la noche no hacía más que empezar y faltaba la gran fiesta posterior a la gala. Ahí es donde Socialité pudo ver que la crisis entre Álex González y María Pedraza es más que evidente: "Entre bambalinas se cruzaron muy poco, estaban muy serios y apenas hablaron. La gente comenta que creen que la pareja está rota, que no estarían enfadados pero que la relación entre ellos era de personas que se conocen y comparten evento".

Morbo más que suficiente para que este domingo Socialité mejorara su aceptación entre el público cosechando para Telecinco en los audímetros un 14.2% de cuota de pantalla y 1.084.000 espectadores, sus mejores cifras desde hace más de un mes.