Jesús Manuel Ruiz pulveriza a Ana Obregón en el programa de Toñi Moreno en TVE

El periodista y abogado apenas si necesito una sola palabra para hacer trizas el plan de la actriz, del que todo el mundo habla. No se muerde la lengua y esta vez no iba a ser menos.

Que Jesús Manuel Ruiz no se muerde la lengua a la hora de dar su opinión y llamar a las cosas por su nombre, bien lo saben los lectores de ESchismógrafo asiduos a sus columnas. Y así lo demostró también este domingo en el programa de Toñi Moreno en TVE Plan De Tarde cuando se estaba debatiendo sobre el asunto del mes, del año y hasta del siglo: la maternidad de Ana Obregón a los 68 años.

Ha sido el tema más comentado de la semana. Todo el mundo se ha enterado de que Ana Obregón ha tenido una nueva hija por gestación subrogada y las opiniones no se han hecho esperar. Hablamos de ello en #PlandeTarde



Jesús Manuel ya dio su opinión clara y cristalina desde ESdiario hace unos días pero no dudó en volver a hacerlo, más rotundo si cabe, desde la cadena pública: "Primero me gustaría decir que Ana García Obregón no es la que trae la maternidad subrogada a España, que parece que ha sido ella y antes ha habido mucha gente".

Puntualizado este asunto, quiso recalcar que le parece una "aberración" "todo lo que ha pasado esta semana". Tal como señaló en este diario, volvió a recordar que "para mí siempre va a primar el interés de un menor. Me parece una locura lo que ha hecho Ana Obregón.

Ante la insistencia de Toñi Moreno y Norma Duval, especificó que "tiene que primar el interés de un menor. Y cuando esta niña tenga 10 años, su madre tendrá 80. Es que cuando se va a los juzgados para los divorcios y custodias siempre es el interés del menor lo que prima".