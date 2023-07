La tercera en discordia entre Rosalía y Rauw Alejandro no era Shakira

Puede que Sálvame haya cerrado en Telecinco... pero desde el otro lado del charco ya adelantaron Kiko Matamoros y Belén Esteban que algo no andaba bien antes de confirmarse la ruptura.

A estas alturas de la película aunque ni uno ni otro han hablado abiertamente al respecto, la noticia de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro después de tres años de relación ya se da por hecha. Más aún, ya se habla de terceras personas y mucho más.

Tampoco ayuda nada la cara de tristeza de Rosalía fotografiándose con unos fans en París o las últimas y constantes citas de Rauw Alejandro con modelos y cantantes. Poco a poco empiezan a trascender detalles más concretos y lo que ya parece seguro es que han roto su compromiso matrimonial y él podría haber sido infiel con otra mujer.

Son muchos los que acusan al cantante de haber sido desleal a la Motomami española y los primeros nombres no han tardado en salir a relucir.

Aunque las imágenes de Rauw con Shakira bañándose en un río de Puerto Rico en los últimos días (en compañía de los hijos de la cantante y Piqué, Milan y Sasha) generaron algún revuelo en redes sociales parece que lo de los dos artistas no es más que una amistad que ya se plasmó en su colaboración juntos Te Felicito.

Por el contrario muchos apuntan a otra colombiana que no es Shakira, sino la modelo Valeria Duque, como posible tercera en discordia. Con más de un millón de seguidores en redes sociales no se pierde ni un solo concierto del cantante.

Antes de anunciarse la ruptura Kiko Matamoros y Belén Esteban destaparon la liebre

Sea cierto o no lo de la tercera persona, lo que se da por hecho es la ruptura. Y ahora comienzan a adquirir una relevancia especial declaraciones y testimonios a los que en su momento no se dio tanta importancia.

Y es que Sálvame habrá desaparecido de la parrilla de Telecinco, pero sus protagonistas siguen en danza gracias a Netflix, y dando exclusivas allá donde van.

En su periplo por Miami hace unos días Kiko Matamoros y Belén Esteban protagonizaron un rifirrafe en directo en Siéntase quien pueda, el programa en el que han comenzado a grabar el nuevo documental de Sálvame de Netflix.

Belén Esteban nos habló de su amistad con Rosalía y Kiko Matamoros soltó una bomba 💣 🥵🔥 #sqp #sientesequienpueda #salvame #netflix pic.twitter.com/mTvJOWsP4c — Alex Rodriguez (@alexrodrigueztv) July 20, 2023

Todo surgió porque Esteban hablaba de la estrecha amistad que mantiene con Rosalía y cómo se forjó esta unión. Matamoros no dudó en saltar para cuestionar esta amistad y en plena discusión soltó la bomba: "Tú lo que haces es tapar todo lo que sabes de Rosalía, eso sí. ¿Por qué no cuentas lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro y que no están de acuerdo con esa relación? Cuéntalo, que lo sabes".

Ante la cara de espanto de Belén, el presentador preguntaba si Rosalía y Rauw estaban juntos y ellos viendo que a lo mejor habían ido demasiado lejos puntualizaban "sí, están juntos".