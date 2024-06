Una experta en protocolo noquea La Sexta tras ver la mano morada a Doña Letizia

Coincidiendo con los actos de celebración por el décimo aniversario del Reinado de Felipe VI fueron muchos los especialistas que se animaron a comentar detalles hasta ahora desconocidos.

Los festejos con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey dejaron este jueves multitud de imágenes, gestos y momentos históricos que fueron analizados con exhaustividad en los diferentes programas de la parrilla.

Fue el caso de Más Vale Tarde La Sexta, que contó con la participación de la experta en protocolo Gloria Campos que entre otras cosas analizó los famosos besamanos de los Reyes de España y desveló detalles como por qué se hacen descansos o que los Monarcas "llevan toallitas".

Tras comentar imágenes del besamanos de este miércoles en el que participaron entre otros Pedro Sánchez, Begoña Gómez o Mariano Rajoy, la presentadora Cristina Pardo no pudo por menos que comentar que "no me puedo imaginar lo que sería ahora mismo de los reyes si por lo que sea se detienen un rato con Begoña Gómez", a lo que Campos respondió que "ellos están entrenados para que en absoluto se note".

A propósito de esto, la experta en protocolo explicó que "yo he visto a la Reina con la mano morada en los besamanos" y que "por eso se hacen los descansos". Además, desveló que "también llevan toallitas para las manos sudadas". Preguntada por Iñaki López sobre "cuántas sacudidas de mano son las protocolarias", Gloria dejó claro que "una vez".

Tampoco faltó el análisis de los lapsus o accidentes, como el pequeño despiste que tuvo la Princesa Leonor a la hora de colocarse en uno de los actos, con su madre, Doña Letizia, corrigiendo su posición para que se pusiese a la derecha de su padre.

Para la especialista este detalle es buena muestra del importante papel de la Reina en estas cuestiones. "No os podéis imaginar cómo ha ayudado Letizia a que todas estas cosas funcionen. A la gente que la denosta creo que lo desconoce", defendió asegurando que la esposa de Felipe VI es "la gran cabeza pensante" detrás de todos los cambios que se han acometido en la Casa Real en esta década de reinado: "En estos diez años ha sido la sombra que ha estado determinando en la vista de la Casa Real y en los discursos".

Un análisis que dejó a los espectadores de Más Vale Tarde algo congelados porque el programa de tarde de La Sexta anotó prácticamente las mismas cifras que el día anterior con un 5.9% de cuota de pantalla y 490.000 televidentes, frente al 5.9% y 468.000 del martes.