El Príncipe Harry acusa a su hermano Guillermo de agredirle a causa de Megan

El menor de los hijos de Carlos III narra en sus memorias, filtradas una semana antes de publicarse, que el heredero le agarró por el cuello, le arrancó un collar y le tiró al suelo.

Si pensábamos que ya lo habíamos escuchado todo por parte del Príncipe Harry en el documental de Netflix que ha protagonizado con su mujer, Meghan Markle, estábamos equivocados. Estos días su nombre suena con más fuerza que nunca al haberse filtrado su autobiografía en España por error cinco días antes de la fecha oficial. En este libro, el hijo de Diana de Gales se explaya a gusto y relata hechos devastadores para la Monarquía británica.

Harry desvela que mató a 25 personas mientras se desempeñaba como piloto de helicóptero durante la guerra en Afganistán. Recordemos que sirvió en el Ejército durante diez años, ascendiendo al rango de capitán, y relata que no pensaba en esas 25 vidas como "personas", sino como "piezas de ajedrez" de un tablero, según ha informado el diario 'The Telegraph'.

Sin duda, lo que más ha llamado la atención de esta autobiografía es la discusión que narra con su hermano, el Príncipe Guillermo. El enfrentamiento sucede en su casa londinense en 2019 en el marco de su boda con Meghan Markle, en el que supuestamente su hermano llamó a su esposa "grosera, difícil y abrasiva".

Tras esto, Enrique, que recriminaba a su hermano estar del lado de la prensa en su enconado ataque contra su mujer, asegura que la discusión se acaloró hasta que Guillermo le cogió por el cuello y le tiró al suelo. El príncipe asegura en su autobiografía que su hermano no estaba siendo "racional" y le acusa de actuar como el "heredero" de la Corona británica, según ha recogido el diario 'The Guardian'.

Además, el hijo del Rey Carlos ha asegurado en sus memorias que consumió drogas durante su juventud y también que su hermano Guillermo y Kate Middleton le animaron a que luciera el famoso disfraz de nazi que tanto dio que hablar en el pasado.

Por supuesto que consumí cocaína en aquel momento. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya y desde entonces he consumido más veces", asegura el miembro de la realeza británica en su nuevo libro.

"No era muy divertido y no me hacía sentir feliz como parecía que le provocaba a otros, pero me hacía sentir diferente y ese era mi objetivo", continúa relatando. "Sentir. Ser diferente. Era un chico de 17 años tratando de hacer cualquier cosa que alterase el orden prestablecido. Al menos eso era de lo que me trataba de autoconvencer", se explaya Harry

Unas declaraciones que han causado un revuelo internacional y que salpican de lleno la imagen de la institución, que todavía no se ha pronunciado.