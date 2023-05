Letizia se suma al homenaje a la moda inglesa con un diseño de Victoria Beckham

Don Felipe y Doña Letizia ya están en Londres, donde anoche acudieron a la recepción de bienvenida antes de la coronación de Carlos III de Inglaterra, en la que se dieron cita unos 2.000 invitados de todo el mundo.

La Reina de España, como muchas otras mujeres de la realeza europea, aprovecharon tan magno escaparate, como si de una alfombra roja de los Oscar se tratase, para mostrar sus mejores looks en consonancia con el evento del que se trataba: el acto más importante de Inglaterra de las últimas décadas.

Felipe y Letizia posaron a su llegada a la recepción en el Palacio de Buckinham y, como era de esperar, el estilismo de ella está siendo de lo más comentado en España de los fastos británicos. Si es, como todos sabemos, la mejor embajadora de la moda española luciendo cuando la ocasión lo requiere diseños de Varela, Caprile, Teresa Helbig, Magrit, Lodi, Sandro, Inditex…

Esta vez se ha sumado a la corriente europea de tener un detalle con la moda inglesa, para lo cual ha estrenado un vestido de Victoria Beckham de la última colección primavera-verano que la ‘exSpyce Girl’ presentó en marzo en la Semana de la Moda de París.

El diseño de tejido satinado, de color verde aceituna, tiene corte midi, cuello a la caja, manga corta de silueta capa y una ligera costura drapeada en la zona del abdomen y cintura con el que ha conseguido realzar su figura.

A few arrivals from the pre coronation reception at Buckingham Palace #Royal #Coronation #BuckinghamPalace Princess of Orange,Crown Prince Haakon Crown Princess Mette Marit Queen Rania Prince Albert and Princess Charlene pic.twitter.com/Ui742iLeEu