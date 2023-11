Marta Riesco da la nota tuteando a la Reina Letizia y eclipsando a la "princesa"

Especialista en llamar la atención desde tiempos inmemoriales de la televisión española la exreportera de Telecinco, ahora en paro, necesita copar titulares aún a costa de sus Majestades.

Sin lugar a dudas la última aparición de los Reyes Felipe y Letizia, en la fiesta por el 25º aniversario del periódico La Razón fue una de las más comentadas de los últimos meses y es que, lejos de cumplir con el protocolo más estricto, sus Majestades mostraron su lado más atento y amable con los asistentes con los que se mezclaron indiscriminadamente.

Entre las personas que pudieron disfrutar de la compañía de los Reyes en una noche tan especial se pudo ver a Belén Esteban, que no dudó en fotografiarse con los Monarcas para inmortalizar el encuentro para la posteridad, generando toda una revolución en redes sociales porque no todos los días se puede ver posando a la Princesa del Pueblo junto a los Reyes de España.

Se confirma, Belén Esteban es la princesa del pueblo



👑 👸 pic.twitter.com/ZEbkz4G6jx — M 📺 (@casasola_89) November 21, 2023

Al igual que Belén, su ex compañero de Sálvame, Kiko Hernández también quiso guardarse un recuerdo del encuentro que pudo compartir con Don Felipe y Doña Letizia. Presumido que es el televisivo, en su caso optó por hacerse y publicar las fotos con "filtros".

fans de salvese quien pueda haciendose fotos con kiko hernandez pic.twitter.com/BGppVXc33X — El Realista del Yes Miami ✵💎 (@elrealiistaa) November 21, 2023

Pero sin lugar a dudas, si hubo una ex de Telecinco que puso las redes sociales a arder con su presencia en el sarao, esa fue Marta Riesco. La que fuera pareja de Antonio David Flores y colaboradora de El Programa de Ana Rosa entre otros no dudó en expresarle su admiración a la Reina Letizia llamándola "guapa", un piropo al que ella reaccionó de manera natural y espontánea: "Me gusta mucho que me lo digan, no creas que voy a rechazar ningún tipo de...".

"Es que estás espectacular", se reafirmó Riesco ante una doña Letizia sonriente dejando un momento cuanto menos curioso y llamativo en el que la reportera volvió a dar la nota hablando de tú a la Reina de España, algo que dejó atónitos a muchos internautas...

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Riesco (@marta.riesco)



Al compartir su publicación, Marta se reconocía fiel admiradora de su Majestad para la que tenía unas bonitas palabras: "Es una REINA en todos los sentidos y siento una admiración y un cariño profundo por ella desde siempre. Gracias. Me inspira".