'Mañana será bonito' de Karol G consigue el nº1 en ventas

En diciembre de 2020, Bad Bunny hizo historia en las listas Billboard con el primer álbum número 1 interpretado íntegramente en español 'El Último Tour del Mundo'. Ahora, la estrella colombiana del pop Karol G ha batido otro récord con el primer LP en español de una mujer que ocupa el primer puesto.

'Mañana Será Bonito', el cuarto álbum de estudio de Karol G, la cantante de 32 años, le quita el puesto a 'SOS' de SZA en el Billboard 200 tras una racha de 10 semanas en lo más alto. 'Mañana Será Bonito' obtiene nada más y nada menos que 94.000 ventas en Estados Unidos, incluyendo 119 millones de streams y 10.000 copias vendidas, según datos del servicio de seguimiento Luminate.

A través de sus redes sociales la cantante publicó un video dando la noticia y agradeciendo a todos sus seguidores el apoyo tan grande que ha recibido con la publicación de este nuevo albúm, dándoles las gracias por ayudarla a conseguir que su sueño se haga realidad.

Que humilde omg @karolg que grande eres y seguirás escalando Carolina! Aquí una fan!!!!!!! #TQG pic.twitter.com/j5wQXxVmC8 — carladirty (@carla_dirty) March 4, 2023

Es la última señal del creciente poder comercial de la música latina. El año pasado, Bad Bunny, de Puerto Rico, tuvo el álbum más popular y la mayor gira mundial. Karol G vendió 70 millones de dólares en entradas para su propia gira, lo que, según Billboard, la convirtió en la más taquillera de la historia para una artista latina en Estados Unidos.

La llegada de Karol G empuja a SZA al segundo puesto en su duodécima semana, mientras que Gorillaz, la 'banda virtual', creada por el músico Damon Albarn y el artista visual Jamie Hewlett, se estrena en el nº 3 con 'Cracker Island', el octavo álbum de estudio del grupo. Yeat, un rapero de Portland en la cima de la "rabia" semienterrada, debuta en el nº 4 con 'AfterLyfe', y 'Midnights', de Taylor Swift, ocupa el quinto lugar.

La lista de la próxima semana estará dominada sin duda por la estrella del country Morgan Wallen, cuyo último álbum, 'One Thing at a Time', salió a la venta el viernes. Al igual que su último trabajo, 'Dangerous: The Double Album', está repleto de canciones pegadizas sobre la bebida, las rupturas y las camionetas 'One Thing' tiene 36 temas, 'Dangerous' 30, y ya domina los servicios de streaming.

Los únicos interrogantes a los que se enfrenta 'One Thing' son su éxito y su permanencia en las listas. 'Dangerous', que salió a principios de 2021, estuvo 10 semanas consecutivas en el número 1 y ahora ocupa el sexto puesto, su 109ª vez en el Top 10.