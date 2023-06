Cárdenas descubre el error de protocolo de la Reina Sofía con Rania de Jordania

El reencuentro de los Reyes Eméritos en la boda del heredero de Abdalá generó no pocos comentarios y fue la comidilla en España, pero el programa de Alfonso Arús tiene una explicación.

Hussein de Jordania (hijo mayor de los reyes Abdalá y Rania) y Rajwa Al-Saif fueron los protagonistas indiscutibles este jueves por su impresionante enlace matrimonial en el Palacio de Zahran. Los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, se dejaron ver juntos demostrando unión y buena sintonía, así como los Príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton.

Después de que la Reina Sofía se mostrase de lo más orgullosa la semana pasada en la confirmación de su nieta, la Infanta Sofía, celebración en la que faltó su marido, este jueves se dejaron ver en Jordania. Al lado de su marido y de la persona de confianza de éste, la Emérita se mostró de lo más feliz al ser recibida por por los reyes Abdalá y Rania.

La Reina Sofía y el Rey Juan Carlos en la boda del heredero al trono de Jordania. Fuente: (Instagram) pic.twitter.com/mFLgVjsNIE — Show España (@ShowEspana) June 1, 2023

En lo que se ha comentado mucho como "un fallo de protocolo", por delante de Don Juan Carlos I, Doña Sofía saludaba de manera directa a los monarcas de Jordania y su marido se quedaba en un segundo plano esperando que su mujer terminase de saludar. También muy afectuoso, el Emérito saludó cariñosamente a Abdalá y Rania y, acto seguido, entraron todos juntos a la celebración.

Uno mirando a Cuenca y el otro a Barcelona. pic.twitter.com/mA1rcRzhHP — Pilar Eyre (@pilareyre) June 1, 2023

Una vez en el interior, se sentaron al lado de la exjequesa de Qatar, Mozah Bint, para seguir con detalle la ceremonia nupcial. Una vez terminada, se dirigieron al Palacio de Al Husseiniya, donde se ofreció el banquete y una recepción privada con representantes de diversas Casas Reales europeas.

Este viernes todavía se seguían comentando los detalles de tan magna ceremonia y en el plató de Aruseros se analizó exhaustivamente el supuesto fallo de protocolo que muchos apuntan que cometió la madre de Felipe VI: "Estamos hablando de una visita que no tiene carácter oficial y es personal, con lo que ella puede hacer en este caso, creo, lo que le apetezca", opinó Angie Cárdenas.

"Lo han achacado a esa espontaneidad y a esa cercanía que les une", añadió Tatiana Arús mientras el presentador del magacín, Alfonso Arús, reflexionó que "se trata de una invitación privada, no institucional. Entonces, estás asumiendo que España no envía a nadie. En una de las bodas más importantes de la realeza, España no está representada".