Crece el escándalo entre Genoveva Casanova y el Rey: acosada en Dinamarca

La ex de Cayetano Martínez de Irujo no ha cerrado todavía el polémico asunto que de sus días en Madrid con Federico, el monarca danés. Llegan noticias desde el norte de Europa.

Ha pasado ya más de siete meses desde que saliesen a la luz las fotografías que paralizaron la crónica social y real, Genoveva Casanova ha vivido todo un proceso que no acaba de dejar atrás. Desde entonces mucho ha llovido, especialmente para los daneses, que enero vivieron la proclamación de Federico como Rey de Dinamarca tras la histórica abdicación de la Reina Margarita. Una proclamación que tenga que ver o no, llegó tras el huracán que despertaron las fotos del marido de Mary Donaldson con la mexicana por Madrid, tal y como recoge Informalia.

El citado explica que desde que en octubre se publicaran dichas imágenes, hemos visto a una Genoveva alejándose de las redes y al mismo tiempo dejando significativos mensajes. En su vuelta, en marzo, reconoció que necesitaba “paz y tranquilidad”. También comenzó las grabaciones de El Desafío de Antena 3 intentando pasar desapercibida pero consiguiendo todo lo contrario por sus curiosas formas de ocultarse. Lo cierto es que no ha recuperado la normalidad absoluta. Prueba de ello, que todavía no ha dado el paso de reaparecer en ningún acto. Además, su nuevo gesto en las redes sociales dice mucho.

Así las cosas, acosada así la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo ha tomado la decisión de desactivar su perfil de Instagram, pues a la hora de buscarla aparece que su página "no está disponible". ¿Y por qué ahora este movimiento? Casualidad o no, llega tras un nuevo señalamiento desde Dinamarca, justo cuando los reyes daneses celebran sus 20 años de casados.

Genoveva, de nuevo polémica en Dinamarca

Ha sido Jesper Olsen, presidente de Transparencia Internacional de Dinamarca, el que ahora ha vuelto a hablar de las famosas fotografías: "Lo que pasó con sus fotos con Genoveva Casanova es un reflejo de la opacidad del Rey Federico", ha señalado en el diario Elkstra Bladet, al tiempo que añadía: "De su viaje a Madrid, así como de otros traslados que ha realizado sin dar notificación sobre ello, no se sabía nada, ni se supo cuánto costaron". Hay que recordar que el entonces príncipe viajó incluso sin seguridad, poniendo en peligro a la institución de su país.

En este sentido, Olsen dice también: "No debes saber nada cuando la Familia Real viaja en vacaciones privadas, pero si los miembros de la Casa Real hacen uso de los recursos de la embajada danesa, como coches y chófer, entonces no puedes pagar la cuenta en secreto". Y explica: "Si los miembros de la realeza tienen la posibilidad de utilizar los recursos de las embajadas, entonces también debe ser público cuántas veces los utilizan. Por ejemplo, los coches de las embajadas. Hay que ser políticamente consciente de lo que cuesta tener una Casa Real".

También apunta: "La Casa Real no puede comentar sobre los casos concretos de transporte, ya que se consideran privados, pero siempre se considera cuidadosamente qué medio de transporte es el más adecuado a utilizar. La elección depende, entre otras cosas, de las condiciones logísticas y del impacto medioambiental".

Cuando salieron a la luz las fotografías, Genoveva Casanova vivió un auténtico huracán mediático. De nuevo, encontró el apoyo del padre de sus hijos, que le abrió las puertas de sus fortalezas de San Sebastián y Sevilla. Durante este tiempo también ha viajado fuera de nuestras fronteras siendo un destino habitual Londres, donde siempre encuentra el consuelo de sus mellizos de 22 años, que viven y se buscan un porvenir allí. En la televisión la veremos próximamente en la nueva temporada de El Desafío de la principal cadena de Atresmedia.