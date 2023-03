El new look de Jorge Javier resta protagonismo a los saltos de helicóptero de SV

Al presentador de Telecinco en modo "niñato" le "partieron la ceja" y las redes se "subieron por las paredes" en una cita en la que todos los "clásicos" nunca mejor dicho salieron a relucir.

En medio del debate de lo desconocidos que son este año los concursantes de Supervivientes 2023, Telecinco dio oficialmente el pistoletazo de salida este jueves a la nueva edición de su reality de aventuras. A falta de participantes más conocidos, eso sí, la organización promete que esta será la edición más extrema y salvaje...

A mayores, parece que el presentador del formato, Jorge Javier Vázquez, también está dispuesto a darlo todo para compensar la ausencia de concursantes-estrella y se preparó a conciencia para el gran estreno. Así, apareció en plató con un llamativo cambio de look que no tenía tanto que ver con su traje (en otras ediciones siempre de motivos salvajes), sino con una ceja cortada.



Él mismo bromeó al respecto al explicar cómo se dividirán los concursantes. De los doce supervivientes que no fueron excluidos de la aventura (Raquel Mosquera, Artur, Bosco, Sergio y Raquel Arias), seis habitarán en Playa Royale y otros seis en Playa Fatal.

Jorge Javier Vázquez bromea con su nuevo aspecto

"En medio de los dos hay una localización llamada como mi cuerpo, Tierra de Nadie", bromeó añadiendo que "claro es que en este casting de gente tan joven he ido a mi peluquería y he dicho: ponme niñato, y me han partido la ceja", explicó entre risas: "Están las redes que se suben por las paredes".

Y eso que no lo tenía fácil el día de los ya clásicos saltos en helicóptero que dan comienzo a cada nueva edición de Supervivientes. Allí hubo de todo. Que si Asraf Beno llorando y mandando un mensaje especial a Isa Pantoja, Ginés El Rey de los Bocadillos saltando al agua sin saber nadar, Adara Molinero dedicándoselo a su hijo Martín y a su madre, Elena, Gema Aldón con camisa de manga larga... y un clásico entre los clásicos, el concursante que se resiste a saltar y que tarda una eternidad en hacerlo y que este año fue Patricia Donoso.

Entre pitos y flautas el caso es que Telecinco logró liderar la noche del jueves con un 15.6% de share y 1.621.000 espectadores. Eso sí, solo después de que terminara el partido de Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona, que trituró la parrilla de La Uno de TVE con un 36.3% y 6.000.000.