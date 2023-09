Oriana Marzoli en pie de guerra con la productora de "GH VIP" tras su abandono

La ya exconcursante del reality ha desatado una guerra con la productora del programa tras su abandono ayer y tras el cruce de acusaciones entre ambos y un comunicado de la venezolana.

Este viernes la cuenta de Twitter de "Gran Hermano VIP" y el programa "Así es la vida" sorprendían a todos los espectadores de Telecinco anunciando el abandono de uno de los concursantes del reality de Mediaset. Un abandono que finalmente se supo que había protagonizado Oriana Marzoli, quien ha repetido la forma de despedirse del concurso tal y como hiciera en "Gran Hermano VIP 6", donde sólo duró 48 horas, y en "Supervivientes 2014", donde aguantó 5 días.

En esta ocasión, la venezolana ha aguantado dos semanas en la casa más famosa de Telecinco, y aunque ella argumenta que no ha abandonado el concurso, el programa lo ha anunciado a los cuatro vientos y se lo ha hecho saber a sus compañeros, quienes no daban crédito al conocer la noticia.

Desde el programa se anunciaba el viernes 29 de septiembre que Oriana Marzoli había tomado la decisión de abandonar el programa de forma voluntaria y se lo comunicaban el resto de participantes del concurso, pero solo hubo que esperar un par de minutos para conocer la versión de la ya exconcursante de "Gran Hermano VIP".

Oriana afirma no haber abandonado "GH VIP" y amenaza con acciones legales

La propia Oriana lanzaba un comunicado en su cuenta de Instagram donde desmentía haber abandonado el concurso, pero no se quedaba ahí. La venezolana aseguraba que las informaciones que había dado el concurso eran falsas y que "me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes", toda una declaración de intenciones para la productora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ORIANA MARZOLI (@orianagonzalezmarzoli)

Ante este mensaje de la concursante, la productora de "Gran Hermano VIP" no se ha quedado parada, y ha lanzado un vídeo con las últimas palabras de Oriana dentro del confesionario justo antes de abandonar la casa de "Gran Hermano VIP", corroborando de esta manera su versión de los hechos, que asegura que Oriana sí habría abandonado el concurso.

Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, este domingo a las 22.00H en ‘Gran Hermano VIP: El Debate’#GHVIPGala3 #GHVIP29S pic.twitter.com/2xnRf3E0oq — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2023

En este vídeo que ha compartido la organización en la cuenta de Twitter del concurso se puede ver a Oriana muy enfadada y negándose a algo que la piden realizar: "Yo me largo, qué quiere que te diga, no voy a jugar. No voy a jugar, yo me largo y punto. Me quiero ir, no aguanto más". La organización también ha asegurado que será este mismo domingo, en "El Debate", cuando emitan el contenido íntegro de este vídeo, incluyendo los motivos que han llevado a Oriana a abandonar.

Un vídeo que también ha recibido respuesta por parte de Oriana, que en sus redes sociales ha asegurado que la productora está "intentando subir audiencia con un falso abandono. Anunciando que el domingo se hablará de esta falsa información". Unas duras declaraciones con las que acusa directamente al programa de intentar aprovecharse de esta situación para conseguir audiencia y que el público vea el programa del domingo.