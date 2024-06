Carlo Costanzia padre pone fin a 20 años de silencio para defender a sus hijos

El ex marido de Mar Flores vuelve a España e intenta justificar que la relevancia mediática que han recibido sus hijos está fuera de lugar y se han pasado muchos límites.

La tensión se palpaba en el ambiente desde que Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de De Viernes, ofreciendo una exclusiva que traía cola desde horas antes y la polémica no se ha hecho esperar, cuando el invitado ha comenzado criticando la falta de criterio que se ha seguido a la hora de abordar el tema por el que su familia se ha visto envuelta en varios escándalos en las últimas semanas.

Tan solo pasaban unos minutos cuando José Antonio León estallaba al sentirse aludido por el invitado de Santi Acosta, que señalaba a la prensa como principal responsable de la mala gestión de la información referente al caso de "presunto asesinato" por el que uno de sus hijos está en la cárcel: "Podéis dejarme terminar? Claro, como no me gusta lo que tengo que decirte, hay que interrumpirme y no dejarme hablar. Son hechos. ¿Es culpa mía si habéis emitido un vídeo con información falsa?", preguntaba dolido el ex marido de Mar Flores.

La prensa española, principal responsable

Tras volver a la calma, con intervención de los presentadores mediante, Costanzia respondía contundente a las acusaciones de Alessandro Lequio de tener "ovejas negras" en su familia: "En la vida los hermanos pueden ser muy distintos. Tres hijos con la misma educación, los mismos principios y todo, y te salen tres personas completamente distintas. Esto es un hecho. Rocco se estaba preparando para las olimpiadas, es totalmente distinto a su hermano (…). Él está pagando el error de su hermano".

Carlo Costanzia rasca dinero de Telecinco tras la detención de sus hijos en Italia: hablará de Mar Flores en 'De Viernes' https://t.co/pFD72l3KMU — Ecoteuve (@Ecoteuve) May 31, 2024

Al centrarse en los hechos que provocaron la detención de sus hijos, Carlo padre asegura: "Pietro no tenía ninguna otra intención más que asustar a este chico, o al límite seguramente, pegarle, pero no más allá. El problema es que él estaba buscando una pistola para ir a disparar a Pietro. Y Pietro es un chico que no tiene miedo. Si amenazan a su novia, va y responde", defiende el publicista.

Alejandra Rubio, rotunda sobre la entrevista de su suegro, Carlo Costanzia, en 'De viernes' https://t.co/CtRAXymKQi — Revista SEMANA (@semana_revista) May 31, 2024

Tabién ha tenido oportunidad de dar su versión sobre los duros episodios confesados por su hijo durante su infancia: "Yo he hecho todo lo que estaba en mis medios y capacidades para intentar proteger a Carlo", decía dirigiéndose a los periodistas que siguieron de cerca su conflictivo divorcio con Mar Flores, "Yo me he visto obligado a dar mi versión de los hechos en defensa de unas acusaciones que se me daban a diario".

"Desde España ha habido muchas acciones con las que se ha alimentado a la prensa italiana para que se sacaran informaciones en contra de mis hijos. Ha sido siempre así. Yo no pertenecía a este mundo hasta que me casé con Mar Flores", intentaba defender Costanzia, acusando a la prensa española de haber difundido informaciones tergiversadas sobre su familia.