La mujer con la que el príncipe Harry dejó de ser virgen: “Fue rápido y salvaje"

La mujer a la que el príncipe británico aludía en sus memorias coprotagonista de su primera relación íntima ha salido a la palestra para contar cómo fue su encuentro con el adolescente real.

Sasha Walpole, la mujer con el que el duque de Sussex perdió la virginidad cuando él era menor de edad, ha contado en dos entrevistas a medios británicos, previo pago de suculentos emolumentos, cómo fue aquel encuentro hace ya más de 20 años.

Hace unas semanas, cuando salió a la venta 'En la sombra' (‘Spare’), la autobiografía del hijo de Lady Di, conocimos aspectos muy privados de su vida y de sus familiares que nunca habían salido a la luz. Uno de ellos fue el relato de primer episodio cuando era todavía menor en el exterior de un pub con una mujer mayor. Hoy, dicha persona, que ahora tiene 40 años (sólo dos más que él), ha roto su silencio y su rostro ya es de sobra conocido porque copa las portadas de dos importantes periódicos británicos, ‘The Sun’ y ‘Daily Mail’.

The Harry supposedly ‘aulder’ lady seems incredibly authentic and nice.



Fancy him calling her aulder, there’s only a two year age gap fgs, they were teenagers.



Harry really has no class or decency, I hope Sasha makes a heap of wad out of this revelation. #SashaWalpole pic.twitter.com/YjoA3EWu1N — Binky (@TheOnlyGuru) February 5, 2023

Según explica Sasha, el episodio ocurrió en julio 2001, en el transcurso de la fiesta de su cumpleaños. Cuando todos estaban dentro -y aunque se podía fumar en el interior-, ella y Harry salieron a un campo cercano y allí empezó todo. "Fue un apasionado jugueteo de cinco minutos", cuenta la mujer. Le di una palmada en el trasero y recuerdo su ropa interior", revela.

En ‘Daily Mail’, Sasha añade que "no fue premeditado y no sabía que era virgen. Parecía saber lo que estaba haciendo. Pero al final supe que era virgen. Fue rápido, salvaje y emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos".

THE SUN ON SUNDAY: I took Harry’s virginity #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/gPoZPLEwBH — Neil Henderson (@hendopolis) February 4, 2023

Mientras mantenían su encuentro sexual, los escoltas del hijo menor de Carlos III lo buscaban en un Ford Fiesta azul, pero ellos, por suerte, consiguieron pasar desapercibidos. Después, ambos volvieron al pub por separado, por sugerencia del príncipe Harry, explica Sasha. "Pero mis amigos me vieron y se echaron a reír. Yo no tenía mi cinturón y se notaba que estaba un poco despeinada de revolcarme en el prado", añade.

La mujer explica que Harry, por aquel entonces, era un joven "extrovertido, divertido” y, aunque era el nieto de la reina Isabel II, lo consideraba "un chico normal, uno del grupo, sin aires".

Sasha Walpole reveals she is the mystery horse-lover who had 'passionate' five-minute sex session with Prince Harry https://t.co/UxZ67xWlMJ pic.twitter.com/13jFsp0hZT — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 4, 2023

Esta versión de Sasha difiere de la del príncipe Harry en sus memorias, que relata "perdí la virginidad con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos machos y que me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó. Uno de mis muchos errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub muy concurrido. Sin duda alguien nos había visto".

Sasha Walpole era una amiga que tenía el príncipe Harry en los alrededores de Highgrove, la residencia familiar de Carlos y Camilla en Gloucestershire, a dos horas de Londres. Según el testimonio de ella, fue el nieto de Isabel II quien la sedujo primero, entregándole una tarjeta garabateada. Desde aquel encuentro sexual, el único que mantuvieron juntos, han pasado casi 22 de años.