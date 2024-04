La gran mentira de David Bisbal sobre Chenoa ve la luz y golpea a Telecinco

Mira que han pasado años, y parejas, por la vida de los dos cantantes desde que rompieron su relación pero por más tiempo que pase siguen trascendiendo detalles de lo más morbosos...

Mira que han pasado años, pero por más tiempo que pase lo de la sonada ruptura de David Bisbal y Chenoa sigue dando que hablar y muchos titulares. 19 años después el asunto sigue tan candente que este fin de semana volvió a salir a la palestra y con datos inéditos.

El sábado el programa de Telecinco Socialité descubrió que, pese a que Elena Tablada contó en ¡De viernes! que su relación con Bisbal comenzó tras la ruptura de él con la cantante en 2005, una foto de Elena con Bisbal en 2004 pondría en entredicho cuándo comenzó realmente su relación.

Por si fuera poco, este domingo el Fiesta de Emma García añadió que este no habría sido el motivo real de la ruptura entre los artistas, si no que existió otra mujer por la que David habría dejado a Chenoa y el periodista Aurelio Manzano lo explicó todo detalladamente.

"Voy a contar quién fue la mujer que se barajó en ese momento como posible causa de la ruptura y no fue Elena Tablada", aseguró para añadir que fue la misma Chenoa la que le habló de la misteriosa mujer: "Siempre se ha dicho que había sido Elena Tablada, pero yo te puedo asegurar y lo sé porque la misma Laura me llamó en ese momento y me dijo hay una mujer que está con David y ella misma me reveló quién era esa mujer".

La bailarina de David Bisbal, entre Chenoa y Elena Tablada

Acto seguido, Manzano desveló que "la mujer no es famosa" y revela su identidad: "La mujer que estaba en las quinielas en ese momento y para Chenoa, era una bailarina venezolana que estaba con David en su gira, no era Elena Tablada, la preocupación de Chenoa era la bailarina".

Bailarina o no el caso es que casi 20 años después de la ruptura de los dos extriunfitos se sigue hablando de ello. Eso sí, ya no tiene tanto tirón como antes, a juzgar por las cifras registradas en los audímetros. De hecho, Fiesta descendió sus cifras hasta el 9.6% de share y 885.000 espectadores, sus peores registros desde hace más de un mes.