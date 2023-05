Las lágrimas incontenibles de Adara y Alma Bollo aúpan a Telecinco a los altares

Nada mejor que ver a dos concursantes llorando desesperadas para nutrir las necesidades televisivas de la audiencia. O eso al menos pareció demostrar Mediaset una vez más a golpe de cámara.

A pesar de llevar varios meses en la isla de Supervivientes, los concursantes no han olvidado cuáles son sus prioridades y no hay día que no recuerden a sus familiares y lo mucho que les echan de menos. Por eso, en un día tan especial como el Día de la Madre, las mamis del reality recibieron este domingo un regalo de lo más especial.

Alma Bollo era la primera elegida para enfrentarse a un reto para conseguir algo muy valioso para ella. Completando la prueba a tiempo, se lanzaba sobre la caja de su recompensa y se encontraba un juguete de su hija que aseguraba, sin contener la emoción, que olía a su pequeña. También encontró una fotografía de ellas dos, que acariciaba y besaba, agradeciendo poder verle el rostro.

El equipo también le tenía preparado un vídeo de Jimena, en el que Alma se daba cuenta de que la pequeña se ha cortado el pelo y que ya se comunica mucho mejor que cuando se fue de España. Con lágrimas en los ojos, le gritaba lo mucho que la quiere y que todo esto lo está haciendo por ella. Minutos antes recordaba lo difícil que estaba siendo para ella estar separada de su hija, quien recientemente cumplía los tres años.

Laura Madrueño libera a Adara de la prueba para poder ver a su hijo

Después, llegaba el turno de Adara Molinero, que se mostraba muy nerviosa desde el principio. Tanto, que no pudo superar el reto y Laura Madrueño le liberó de la prueba para que fuera directamente a por la recompensa. Lo primero que pudo ver fue un juguete de su hijo y un dibujo hecho por él. Lo mostraba orgullosa a cámara, sin ser consciente de que todavía le quedaba la mejor parte.

Sentada delante de la pantalla y con los auriculares puestos, disfrutaba del vídeo de su hijo mientras lloraba de emoción. Orgullosa, presumía de lo bien que habla el pequeño y de lo mucho que ha mejorado desde la última vez que le vio. Aprovechaba la ocasión para mandarle un mensaje confesándole que se acuerda de él todas las noches y que es lo mejor que le ha pasado en la vida. Le aseguraba que pronto estarán juntos y desvelaba que él será el encargado de escoger el próximo destino para sus vacaciones.

La emoción del Día de la Madre en Supervivientes sale rentable a Telecinco

No cabe duda de que estos regalos han significado mucho para las concursantes. Supondrán una recarga de energía para enfrentarse a la próxima semana del concurso, en el que cada vez, la convivencia es más complicada y está más llena de tensiones y desacuerdos.

Pero si algo le valió a Telecinco este domingo fueron las lágrimas... de emoción. No en vano una semana más el Conexión Honduras de Supervivientes lideró cómodamente la noche en los audímetros para Mediaset alcanzando el 16.1% de cuota de pantalla y 1.541.000 espectadores.

Por detrás, la película Russel Crowe Robin Hood registró un 12.1% y 1.505.000 en La Uno de TVE mientras la serie Secretos de Familia de Antena 3 anotó un 11% y 1.191.000.