El discurso de Shakira en los Latin Grammy recibe respuesta por parte de Piqué

Los Latin Grammy que se celebraron en Sevilla el pasado jueves nos dejaron varios momentazos como el cruce de canciones que se lanzaron Rosalía y Rauw Alejandro, o la sonada ausencia de Aitana que pone en jaque su relación. Pero una de las grandes protagonistas de la noche más importante para la música latina fue Shakira, que protagonizó uno de los momentos más comentados.

La cantante colombiana optaba a recoger hasta siete gramófonos de oro, tres de ellos en la misma categoría de mejor canción. Finalmente, Shakira logró alzarse con tres Grammys, dos de ellos se los llevó con la sonada 'BZRP Music Sessions #53', el tema que grabó junto al productor argentino Bizarrap y que se hizo viral por todos los dardos que lanzó a su ex, Gerard Piqué, y, aprovechando el momento, Shakira lanzó algunos dardos más contra Piqué en el discurso de agradecimiento.

La promesa de Shakira a su hijos Milán y Sasha

Aunque no lo hizo de manera directa, porque en su discurso de agradecimiento le dedicó el premio a sus hijos, Milan y Sasha, Shakira tuvo tiempo de acordarse de Gerard Piqué: "Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, se lo merecen".

Siempre tan sabio e inteligente. Ese es mi idolo. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/c9Wc364Mwi — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) November 17, 2023

Pero el discurso de Shakira no terminó ahí, porque la colombiana quiso explicar la manera en la que va a afrontar su futuro a partir de ahora: "Así que, desde ya, estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir. Porque, como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro".

Piqué responde a las indirectas de Shakira

Gerard Piqué estuvo muy atento a todo lo que sucedía en los Latin Grammy, y aprovechó un directo con Ibai Llanos para hablar sobre la importancia de la salud mental: "Tú lo que tienes que hacer, y al final hablamos de todo el tema mental, de los jóvenes, que suben... Ostia, hay una presión brutal a toda esta nueva generación, al qué dirán de él, a las redes sociales, Instagram, a intentar aparentar algo que no eres...".

Además, el exfutbolista también mandó un recado a Shakira mientras hablaba de la salud mental: "Yo en el colegio enseñaría a los niños que no importa lo que diga la gente. Te da igual, da igual que todo el mundo piense que eres un imbécil. Tú estás en tu casa, con tu gente, y si tu gente cree que eres el mejor del mundo, ya es suficiente... Yo lo único que quiero es que mis padres se sientan orgullosos, que mis hijos se sientan orgullosos de mí y que toda mi gente de alrededor se sienta orgullosa".