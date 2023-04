Bertín Osborne, escandalizado con la publicación de su "flechazo con una monada"

La "nueva ilusión" del presentador y cantante es "encantadora, simpática y muy guapa". Solo hay un pequeño e insignificante problemilla que él mismo se ha encargado de destacar sin tapujos.

Este martes saltaba la bomba informativa cuando Hola señalaba que Bertín Osborne estaría de nuevo ilusionado dos años y medio después de su separación de Fabiola Martínez. La "culpable" de su felicidad, Gabriela Guillem, una modelo y fisioterapeuta a la que conoció en 2022 en una sesión fotográfica de la firma de la que ambos son imagen, El Capote, y con la que la química habría sido instantánea.

Lo suyo habría sido un flechazo, el entorno del cantante la define como una "amiga especial" y, a pesar de que ambos llevarían su relación con la máxima discreción, las visitas de la joven a Sevilla serían habituales y pasaría bastante tiempo en la finca que Bertín tiene en la capital andaluza, desde donde ella habría compartido varias imágenes en sus redes sociales.

Bertín Osborne asegura que "Gabi" es una amiga especial como tantas otras

Una historia que la propia Marlises Gabriela ha confirmado al programa Y ahora Sonsoles de Sonsoles Ónega en Antena 3 pero que ahora el presentador no ha dudado en desmentir rotundamente a la revista ¡Hola!, dejando claro que "más que cerrado al amor, está clausurado", que no tiene "ninguna intención de enamorarse" y que la modelo no es su nueva pareja: "Gabi es una amiga especial como tengo otras muchas amigas especiales. Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto 8 o 10 veces y ha estado aquí en mi casa de Sevilla con amigas en 2 o 3 ocasiones. Punto y se acabó".

"De ella me gusta todo porque es una monada, pero ni es mi novia ni estoy enamorado. Tampoco ilusionado, que además yo para eso soy más frío que un témpano de hielo" confiesa, asegurando que si a cada amiga que tiene "se le pone la etiqueta de novia, vamos a tener que escribir una enciclopedia".