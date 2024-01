Esmeralda y Amada, las hijas de Ryan Gosling y Eva Mendes

La pareja, que llevan juntos desde 2011, se conoció durante el rodaje de The Place Beyond the Pines y desde entonces ha tenido dos hijos: Esmeralda Amada, de 9 años, y Amada Lee, de 7.

Ryan Gosling, el apuesto actor de 43 años, se encuentra en la temporada de premios con notables nominaciones para los Oscar y los Globos de Oro, pero su vida trasciende a las luces de Hollywood.

Junto a la actriz Eva Mendes, de 49 años, Gosling ha construido una hermosa familia que ha permanecido, en gran medida, fuera del ojo público. Descubramos más sobre sus dos hijas y la vida que han formado juntos.

Ryan Gosling: la revelación de la paternidad

Tras interpretar a una familia ficticia junto a Mendes en la película "The Place Beyond the Pine" de 2012, Gosling experimentó un cambio revelador en su perspectiva hacia la paternidad.

En una entrevista con GQ en 2023, confesó:

"No estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella".

Esta revelación ocurrió durante el rodaje de "The Place Beyond the Pines", donde la simulación de una familia ficticia despertó en Gosling el deseo de convertirlo en realidad.

Continuó compartiendo sus reflexiones, expresando su agradecimiento por la oportunidad de formar una familia. "Hubo momentos en The Place Beyond the Pines en los que fingíamos ser una familia, y yo realmente no quería que volviera a serlo. Me di cuenta de que sería una vida que tendría mucha suerte de tener".

Logros en la Carrera y Nominaciones

A la edad de 43 años, Gosling ha acumulado una serie de nominaciones impresionantes, siendo una de las más recientes su nominación al Globo de Oro por su destacado papel en "Barbie".

Este proyecto, dirigido por Greta Gerwig, ha recibido casi diez nominaciones, incluidas las de los actores individuales. Aunque Gosling compite en la categoría de Mejor Actuación de un Actor Masculino en un Papel Secundario, su presencia en la escena cinematográfica es innegable.

Además de su carrera en ascenso, Gosling comparte una conexión profunda con Eva Mendes, su compañera de vida desde 2011. Su relación comenzó un año antes del lanzamiento de "The Place Beyond the Pines". Antes de los Premios Globo de Oro en enero de 2024, exploremos la vida de sus dos hijas y cómo la pareja ha mantenido su privacidad.

Esmeralda: la primogénita

En 2014, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, a quien llamaron Esmeralda. La llegada de Esmeralda marcó el inicio de su viaje como padres. Gosling, conocido por su reserva en temas personales, compartió en una entrevista con GQ en mayo de 2023 cómo la noticia del embarazo de Eva cambió su perspectiva sobre la paternidad.

“Eva dijo que estaba embarazada. Nunca quisiera volver, ¿sabes? Me alegro de no haber tenido ese control sobre mi destino, porque era mucho mejor de lo que jamás había soñado”, confesó Gosling. La película "The Place Beyond the Pines" no solo fue un proyecto cinematográfico para ellos, sino que se convirtió en un precursor de su vida familiar.

Amada: la pequeña

Dos años después, en 2016, Eva dio a luz a su segunda hija, Amada, completando así su familia. Aunque la pareja mantuvo en secreto el embarazo de Amada hasta los últimos meses, su llegada consolidó aún más los lazos familiares.

La estrella de "Hitch" gestionó su vida profesional y personal al tomarse un descanso de la actuación durante cuatro años después del nacimiento de Amada, subrayando la importancia que otorgan a la paternidad.

Gosling reflexiona sobre este período diciendo: "La película ['The Gray Man'] fue una oportunidad para nosotros de ir a estos lugares interesantes y estar allí con mis hijos". Esto destaca la decisión consciente de Gosling de equilibrar su carrera y su vida familiar, priorizando el papel de ser padre.

La Intimidad de la vida familiar

A pesar de su prominencia en la industria del entretenimiento, la pareja ha mantenido una notable privacidad en lo que respecta a sus hijas.

En marzo de 2020, Eva respondió a un comentario de un fan en Instagram, reiterando su postura sobre la privacidad de su familia. "En cuanto a Ryan, solo publicaré flashbacks de cosas que ya están 'ahí fuera'", escribió, enfatizando la importancia de mantener su vida personal fuera del escrutinio público.

Reflexiones sobre la Paternidad

Aunque Ryan Gosling y Eva Mendes son conocidos por su discreción, han compartido algunas perspectivas sobre la crianza. En una entrevista con el Daily Mail en noviembre de 2022, Mendes compartió su experiencia como madre, destacando la armonía en la paternidad compartida con Gosling.

"Estoy segura de que solo porque tenemos la nuestra, como si fuéramos nuestra propia persona y luego tenemos nuestras propias fortalezas y esas cosas, pero estamos más o menos en los mismos términos, en cuanto a cómo somos padres, así que es bastante genial"

En octubre de 2021, Gosling se abrió a GQ sobre su experiencia durante la cuarentena de 2020. Comentó sobre el desafío que enfrentaron sus hijos al estar separados de otros niños y la familia durante ese tiempo. La pareja, comprometida con proporcionar experiencias enriquecedoras a sus hijos, encontró formas creativas de entretenerlos, llevando a cabo incluso más actuaciones en cuarentena que en toda su carrera.

Más recientemente, en una entrevista con la revista Heat en agosto, Gosling habló sobre ser "primero papá". Destacó cómo la película "The Gray Man" les permitió explorar lugares interesantes como familia. Gosling compartió anécdotas divertidas sobre sus viajes con sus hijos, ilustrando la prioridad de la familia en su vida.

Eva Mendes: firme creencia en la unidad familiar

Eva Mendes, además de su exitosa carrera en la actuación, ha compartido sus creencias sobre la importancia de mantener a la familia unida.

En una entrevista con la revista People, Mendes subrayó su "firme creencia" en la necesidad de siempre mantener unida a la familia, especialmente cuando los niños son pequeños. A pesar de la naturaleza nómada de la vida de Gosling y Mendes debido a sus compromisos profesionales, la pareja se esfuerza por incorporar la ciudad en la que se encuentran en la educación de sus hijos.

"Sobre todo cuando los niños son pequeños", Mendes señaló, "tenemos la suerte de contar con alguien con quien viajamos que puede continuar su educación en este momento, y lo que hacemos es tratar de incorporar la ciudad en la que estamos tanto como sea posible". Mendes compartió cómo sus hijos han adquirido "aussie twangs" después de pasar tiempo en Australia, evidenciando la importancia que dan a la educación y experiencias culturales.

En resumen, la historia de la familia Gosling-Mendes es un relato de amor, equilibrio y prioridades familiares en la vorágine de Hollywood. A través de su reserva y selectividad en lo que comparten con el público, han demostrado que la conexión familiar trasciende la fama y la carrera profesional.

