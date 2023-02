Según Diego Arrabal, Ana Rosa no soporta a Marta Riesco pero le "tiene miedo"

A estas alturas de la vida, tras la tremebunda bronca de la novia de Antonio David Flores contra Cristina Porta y Sálvame y su nueva baja médica todos se preguntan qué piensa su jefa de esto

De un tiempo a esta parte, la programación de Telecinco y sus pasillos parecen haberse dividido en dos bandos: el de Rocío Carrasco... y el otro. Y en línea con estos dos segmentos, dos productoras enfrentadas: Unicorn y La Fábrica de la Tele. A un lado del ring la productora de Ana Rosa Quintana, al otro lado Sálvame y aledaños.

En esta regla de tres aparece Marta Riesco, ex reportera de El Programa de Ana Rosa hoy en Fiesta (ambos de Unicorn) y a la sazón novia de Antonio David Flores. El enfrentamiento entre los dos bandos se ha cristalizado en ella en los últimos tiempos y alcanzó su punto álgido hace unos días en la Presentación del Cartel de San Isidro donde Marta Riesco (como reportera de Fiesta) y Cristina Porta (como reportera de Sálvame) se enzarzaron en una bronca que terminó salpicando a todo el mundo, incluido Borja Prado (el sustituto de Paolo Vasile en lo más alto de la cúpula de Mediaset).

Dado que Riesco metió a todo el mundo en esta enganchada con Sálvame, los altos mandos de la cadena habrían decidido que por el momento deje de hacer directos y se limite a trabajos de oficina (en la sombra).

Diego Arrabal asegura que la productora de Ana Rosa Quintana no puede echar a Marta Riesco

Por si fuera poco, el paparazzi Diego Arrabal (ex de Telecinco) se ha pronunciado en su canal de Youtube asegurando que la jefa de Marta Riesco (Ana Rosa Quintana) está desando quitársela de encima: "No la quiere, no quiere verla. La quiere echar". Sin embargo, no puede: "En la productora tienen miedo. Le tienen pánico. No sé si es miedo a lo que pueda contar o a qué, pero le tienen pavor".

A esto se añade que no podrían despedirla mientras se encuentre de baja médica y recuerda que no es la primera vez que se aparta a la novia de Antonio David de la pequeña pantalla por las polémicas que ha protagonizado.

Hace algunos meses, tras asegurar que Rocío Carrasco la había llamado por teléfono, su productora decidió relegar a Riesco a las oficinas de Unicorn Content para alejarla de la televisión.