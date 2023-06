Marta Riesco lanza en Instagram la bomba contra Antonio David: última traición

La periodista utiliza las redes sociales para volver a la portada informativa revelando datos sobre el ex guardia civil que no le van a sentar nada bien. Hay sorpresas.

Marta Riesco ha roto su silencio. Después de que el 5 de abril la reportera y Antonio David pusieran punto y final a su relación sentimental, la periodista ha atravesado una temporada complicada. Hace unas semanas, Riesco desveló a través de su cuenta de "Instagram" que el exguardia civil intentó volver con ella, ahora la joven ha querido revelar exactamente todo lo que ocurrió esos días con el padre de Rocío Flores.

La exreportera de El Programa de Ana Rosa y de Fiesta ha dado un paso al frente y ha contado todos los detalles de lo sucedido. Según ha confesado Marta Riesco, Antonio David, hace dos semanas, se encontró con su Nuria, una amiga de la periodista, en el AVE de camino a Madrid y el exguardia civil le contó que iba a darle una sorpresa a la joven a la capital. Y así fue. El padre de Rocío Flores llamó a la puerta de Marta a las 12.30 de la noche para intentar "recuperar la relación" y se quedó tres días en el domicilio de la reportera.

Marta Riesco desvela que Antonio David Flores intentó retomar la relación. Fuente: (Instagram). pic.twitter.com/Uhtfd1lMJ1 — Show España (@ShowEspana) June 8, 2023

Durante su estancia, la periodista creía que iba a "iba a luchar por la relación, así le hizo saber a mis amigas y así me hizo saber a mí". "En estos tres días, las cosas no fueron como yo creía, no hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto. Y mientras dormía, se llevó todas sus cosas de mi casa, las que le quedaban, después de dormir juntos y todo, se llevó todo y se fue", ha revelado Marta Riesco sobre lo ocurrido. "Me desperté, ya no había nada cuando me desperté, tal y como recoge La Razón.

Y aún así, cuando le llamo, me dice que se ha llevado la ropa porque es ropa de invierno y que esa noche vamos a ir a un hotel que yo había buscado para reconciliarnos en plan románticamente, hablando, y evidentemente cuando vi que había sacado todas las cosas, las había vaciado y que se quería ir con sus amigos al día siguiente a Málaga, sin decir nada a su familia, entendí que nunca, su intención, fue ni reconciliarse ni haya estado enamorado como yo, así que después de haber estado bastante bien y empoderada, volví a estar mal, al agujero", ha contado, entre lágrimas.

Tras esto, Marta Riesco, como sabía que Antonio David no le iba a contar nada a Rocío Flores de lo ocurrido con ella esos días en Madrid, tomó la decisión de escribir a la hija de Rocío Carrasco y detallarle todo lo sucedido. Según ha desvelado la periodista, la reacción de la sobrina de Gloria Camila fue bloquearla, no sin antes decirle "muchas cosas dañinas".

" A día de hoy estamos bloqueados y tengo las llamadas restringidas", ha confesado sobre la relación actual que mantiene con el exguardia civil. Entre lágrimas, Riesco ha asegurado que está pasándolo muy mal y que, después de que se fuese de su casa, le ha llamado a altas horas de la mañana, llorando, pidiéndole explicaciones sobre lo ocurrido, y Antonio David le ha bloqueado para que no pueda ponerse en contacto con él. "Solo quería una explicación y por qué me hace sufrir de esta manera", ha expresado, rota de dolor.