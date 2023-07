La preboda de Tamara desplegó una concurrida alfombra roja de conocidos

Amigos y familiares de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva desfilaron hacia el hotel Mandarin Oriental Ritz, donde los novios celebraron la fiesta previa al enlace de este sábado.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva organizaron este viernes por la tarde una fiesta preboda con temática española en el hotel Mandarin Oriental Ritz, donde se dieron cita 200 invitados para celebrar la víspera de su enlace.

La primera en llegar al recinto fue la hermana del novio, Alejandra Onieva. La joven actriz, de 31 años, conocida por series tan exitosas como ‘Alta Mar’ o ‘El secreto de Puente Viejo’, ha confesado que está muy contenta por el inminente enlace .

El padre de Iñigo Onieva, empresario que vive en México y también se llama Íñigo, fue de los primeros en llegar del brazo de su esposa. Muy sonriente y sorprendido por el número de periodistas que se habían dado cita en el hotel, dijo de Tamara que era “maravillosa”.

Otro de los rostros conocidos fue Amparo Corsini, esposa de Manuel Falcó. La marquesa de Castel-Moncayo, que ha ayudado a Tamara con los preparativos de su vestido de novia, vistió un elegante diseño estampado.

Álvaro Castillejo, primo de Tamara Falcó, dijo a las puertas del céntrico hotel madrileño sentirse "muy contento" por la marquesa de Griñón e Iñigo Onieva. El joven acudió con su esposa, Cristina Fernández Torres, con la que este domingo celebrará su primer aniversario de boda.

La diseñadora Vicky Martín Berrocal, que se hizo muy amiga de la marquesa de Griñon en el progrrama Masterchef Celebrity, hizo un guiño a la temática española de la fiesta mediante su look con toque flamenco. La andaluza no dudó en señalar a Tamara como “una de las mejores personas que he conocido”.

Jaime Onieva, el hermano pequeño de Iñigo acudió junto a su novia, que lucía un dos piezas con top de manga larga de escote cruzado y falda de tubo en un tejido de brillo dorado.

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera se ha encargado del vestido nupcial, no quiso perderse la boda acompañado de su pareja, con quien tiene dos hijos.

La que tampoco faltó a este evento fue Isabelle Junot. La amiga de Tamara Falcó y mujer de uno de sus primos, Álvaro Falcó, acudió al hotel Ritz tan solo unas semanas después de dar a luz en la que es su primera aparición pública tras el nacimiento de Philippa, su primogénita. Con un original look de Inés Domecq, la marquesa de Cubas, que será testigo, estuvo arropando a la marquesa de Griñón y dentro del establecimiento disfrutó junto a su marido y junto a otros de los invitados.

Eugenia Martínez de Irujo estuvo con Narcís Rebollo en representación de la Casa de Alba, que guarda una estrecha relación con la familia, ya que Carlos Falcó era primo de la duquesa de Alba y nació en palacio de Las Dueñas (Sevilla).

Carlos Falcó, hermano mayor de Tamara y quien la llevará al altar, no faltó a esta fiesta.

Carolina Adriana Herrera, hija de la conocida diseñadora que dirige la firma del vestido de Tamara Falcó, no ha faltado a esta fiesta.

Juan Avellaneda, con un traje informal creación suya al que tiene un cariño, es uno de los grandes amigos de Tamara Falcó y la ha asesorado en el proceso de encontrar su vestido de novia perfecto.

Cristina Reyes es la estilista de Isabel Preysler, Ana Boyer y Tamara Falcó. Además de dar consejos a las tres mujeres para que luzcan impecables allá donde van, ha forjado una bonita amistad con ellas.

La modelo Renata Fernández y el futbolista argentino Nico Gaitán, amigo de Onieva, se han sumado a la divertida celebración con música en directo.