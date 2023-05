El modelito de Fidel Albiac en la preboda de Raúl Prieto empaña hasta a su mujer

Ni la mismísima Rocío Carrasco pudo competir en impacto con su flamante marido en la fiesta que el exdirector de Sálvame se marcó antes de darle el sí, quiero a Joaquín Torres.

Después de siete años de amor, Raúl Prieto y Joaquín Torres se dan el sí, quiero en Sevilla y este jueves la pareja logró reunir a un sinfín de rostros conocidos de la televisión para festejar por todo lo alto su unión con una preboda impresionante.

La pareja preparó un crucero por el río Guadalquivir con cena en La Terminal de Cruceros de Sevilla y como no podía ser de otra manera, las cámaras de los reporteros estuvieron allí.

Raúl Prieto aseguró que no faltaría ninguna persona que le quiera en el día de su boda: "algún amigo de última hora que ha tenido algún problema pero está todo el mundo, toda la gente que nos quiere estará aquí, el que no haya venido será porque no nos quiere demasiado".

Por su parte, Joaquín reconoció que ha sido duro llegar hasta donde está junto a su futuro marido, pero se queda con lo bueno porque "el pasado ya no es nuestro, es absurdo pensar en lo duro no quiero recrearme en lo doloroso que ha sido, que lo ha sido, no quiero recrearme en los fallos y no voy a hacerlo. Hoy empieza una cara b de un disco, de una vida que vamos a aprovechar".

Yola Berrocal, Malena Gracia y Yurena amenizan la fiesta preboda del siglo

Los novios no solo obsequiaron a sus invitados con el crucero disfrutando de las vistas más bonitas de Sevilla, sino también con un concierto sorpresa que corrió a cargo de Yola Berrocal, Malena Gracia y Yurena.

Las cámaras sorprendieron a las tres artistas llegando a Sevilla dispuestas a convertirse en el plato fuerte de la preboda. Ilusionadas y felices, revelaban que su actuación era una sorpresa y que cantarían sus temas más emblemáticos.

Amigas de los novios, las cantantes les desearon lo mejor en su matrimonio, revelando que las tres están "libres como el viento" y les gustaría encontrar ya el amor: "En el 2023 nos toca ya, las tres marías", bromeó Malena.

Yurena, por su parte, aprovechó la ocasión para adelantar su nuevo proyecto, que "nadie se espera y será una bomba no, lo siguiente". "Ojalá pudiera dar pistas pero no puedo. Lo sabréis en torno a año y medio más o menos, pero vamos, ya os digo, nadie, nadie se espera tal cosa. Así que estoy muy, muy contenta y muy feliz por el tema profesional", confesó misteriosa.

Invitados de postín en la preboda de Raúl Prieto y Joaquín Torres

A la espectacular y divertida fiesta no faltaron famosos como Terelu Campos y Alejandra Rubio, Rocío Carrasco y Fidel Albiac o Belén Esteban y Miguel Marcos, Carlota Corredera o Emma García, que acapararon todas las miradas con sus coloridos y originales looks, siguiendo al pie de la letra el dresscode de la fiesta: exceso, lenjetuelas y mucho glamour.

La princesa del pueblo arrasó con un modelazo largo de lentejuegas en azul eléctrico, a juego con una estola de piel en el mismo tono y unos zapatos brillantes en plateado casi blanco. Demostrando su compenetración con su Migue, el conductor de ambulancias lució una americana negra con dos grandes alas de lentejuelas en la solapa el mismo azul que el look de su mujer.

Rivalizando en glamour con Belén, Rocío Carrasco no dejó a nadie indiferente con un vestidazo rojo de gasa con espalda al aire, escote infinito hasta la cintura y volantes en la falda. Sonriente y feliz, derrochó complicidad una vez más con Fidel Albiac, de lo más original con una cazadora blanca y negra de estampado psicodélico.

Terelu Campos y Alejandra Rubio llegaron juntas y deslumbrantes, fieles a su estilo con dos llamativos looks que no dejaron a nadie indiferente. Mientras la presentadora eligió un minivestido naranja chillón de lentejuelas con plumas en mangas y falda, la joven colaboradora presumió de figura con un mono ceñido en un brillante granate, con pantalón acampanado, manga sisa y escote corazón.

Carlota Corredera fue de las más sobrias de la preboda, con un vestido largo tipo túnica de gasa negra con bordados florales en dorado, mangas tipo murciélago y cuello redondo.

Emma García, acompañada de su marido Aitor Senar, enamoró con un vestido rojo de manga larga con profundo escote cruzado (dejando su ropa interior a la vista) rematado a la altura de la cintutra con un drapeado adornado con un broche dorado, a juego con su bolso y con us altísimas sandalias de plataforma.

En cuanto a los novios, Raúl Prieto y Joaquín Torres lucieron looks twinning en blanco y negro, derrochando elegancia y originalidad en uno de los días más felices de su vida. El arquitecto se decantó por un pantalón negro de talle alto asimétrico, un llamativo detalle de plumas naturales en un hombro y unas originales esparteñas como calzado. Su futuro marido, por su parte, combinó su pantalón recto y su camisa negra con una blazer clásica en blanco.