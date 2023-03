El truquito de Laura Moure para "animar" sus fotos en redes no sienta bien

La azafata de "La Ruleta de la Suerte" ha compartido con los espectadores su pequeña "trampa" a la hora de subir imágenes suyas a los mares de Internet. ¿Gajes del oficio o timo sin más?

Hoy en día si un famoso no tiene un buen puñado de seguidores en redes sociales no es nadie. Hasta se comenta que a la hora de hacer castings los actores que tienen un mayor número de followers tienen más posibilidades de ser los elegidos. Las celebritys están más o menos obligadas a acumular un buen número de incondicionales en sus perfiles...

Y si no que le pregunten a Laura Moure, que hasta hace alguna que otra "trampilla" para menear el brasero en sus cuentas.

La azafata de La Ruleta la Suerte terminó confesando después de que se generara un intenso debate en plató a raíz del panel que escondía la frase: Dos tipos de personas: Las que se etiquetan en las fotos y las que no lo hacen.

Debate en "La Ruleta de la Suerte" sobre las redes sociales

El presentador Jorge Fernández no se mostraba de acuerdo con esta afirmación y confesaba que etiquetarse en tu propia foto es algo que "no queda bien". Los concursantes interactuaban y decían que no solo hay gente que etiqueta o no, sino que también hay quienes se dan like a sus propias fotos.

Fue en este momento cuando Laura Moure reconoció que ella sí que ha hecho esto alguna vez que ha publicado una imagen: "Si la acabas de colgar y no pone nada… pues para animar".

Un truquillo que no terminó de convencer a todo el mundo, ni siquiera a la audiencia, que este martes acompañó en menor medida al concurso de Antena 3. De hecho, La Ruleta de la Suerte bajó sus datos con respecto a días anteriores hasta el 18.9% y 1.538.000. Aún siendo muy buenas cifras y liderando cómodamente su franja (como siempre, por otro lado) fueron las cifras más discretas entre semana desde hace varias semanas.