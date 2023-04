Shakira, Amancio Ortega y Michael Douglas comparten hotel en una isla remota

Los ricos y famosos del mundo entero, incluso españoles, han encontrado un nuevo paraíso en el que perderse. El lugar no es otro que las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico de ultramar al sur del archipiélago de las Bahamas.

Entre este grupo de islas se encuentra una muy especial, Parrot Cay (Cayo Loro). La isla es privada y una de las más pequeñas del archipiélago, pero cuenta con un lujoso hotel llamado COMO Parrot Cay, un entorno paradisíaco tropical escondido del resto del mundo.

Pero no han sido ellos precisamente los descubridores de este maravilloso lugar de islas cristialina, sino el conocido actor ya retirado a causa de una demencia Bruce Willis, que tenía una propiedad que ha vendido recientemente por 37,5 millones de dólares.

Según publica ‘La Vanguardia’, ése es el hotel donde han coincidido esta Semana Santa famosos como Shakira, que ha viajado junto a sus hijos después de abandonar apresuradamente para siempre el domicilio familiar de Barcelona, tras su separación de Gerard Piqué; Amancio Ortega, que esta semana ha ascendido diez posiciones (hasta el puesto 13) en la lista Forbes de los más ricos del mundo, y el conocido actor Michael Douglas con su inseparable Catherine Zeta-Jones, con quien lleva casado 22 años.

A private compound on Turks and Caicos’s Parrot Cay island formerly owned by actor Bruce Willis is coming on the market for $37.5 million https://t.co/HScXgx7QfZ