La suegra en potencia de Victoria Federica, dispuesta a tirarle de los pelos

La top model Valeria Mazza regresa a la televisión española y lo hace por todo lo alto de la mano de Jesús Vázquez, como presentadora de la nueva gran apuesta de Telecinco para su prime time, Bailando con las estrellas.

Será este sábado 13 cuando se estrene el nuevo concurso de Mediaset en el que famosos como Ágatha Ruiz de la Prada, Elena Tablada, Miguel Torres, Jonan Wiergo, María Isabel o Josie, entre otros, demostrarán sus dotes como bailarines con complicadas coreografías y, como confesó la argentina, está siendo una experiencia muy especial: "España es mi segunda casa. Me encanta el proyecto, me gusta muchísimo el formato, me parece que tiene ritmos, estrellas, es para toda la familia... no sé, me parece muy interesante, así que aquí estamos y me encanta este nuevo desafío".

"A mí no se me da bien bailar. Tanto para el baile como para cantar uno tiene que tener buen oído y a mí eso es donde me falla, pero espero poder aprender yo también y vamos a mover un poco las caderas", aseguró con una sonrisa, confesando que en Jesús Vázquez ha encontrado al mejor compañero posible. "Es un profesional de primera, trabajar con él obviamente es una carta segura y además pegamos muy buena onda enseguida, estuvimos conversando y bueno, tenemos los dos muy claro que venimos aquí a pasarla bien", prometió.

El proyecto llega en un momento perfecto para Valeria porque sus cuatro hijos ya son mayores y le permiten una mayor libertad a la hora de escoger sus trabajos: "El mayor ya tiene 24 y la menor tiene 15, así que ya están grandes y están fantásticos".

Uno de ellos, Balthazar Gravier, fue relacionado este verano con Victoria Federica Marichalar de Borbón, con la que se rumoreó que había sido pillado de lo más apasionado tanto en una discoteca de Madrid como en una de Marbella, donde ambos veranean. Un presunto affaire que Mazza negó entre risas: "¡Ay, pero Jesús! ¡por Dios, son amigos, son amigos! Viste que las madres somos siempre las últimas en enterarnos de todo, así que que yo sepa, han sido amigos y nada más, pero bueno, si hay algo más, cuéntame, por favor", exclamó.

Valeria Mazza dispuesta a tirar de los pelos a las chicas que hagan llorar a sus hijos

¿Le gustaría que la hija de la Infanta Elena se convirtiese en su nuera? "Yo no voy a elegirle las parejas a mis hijos. Mientras ellos sean felices, yo voy a ser la mamá más feliz del mundo. Si los veo un día llorando, las voy a ir a buscar de los pelos esas chicas que los hacen llorar", ironizó entre bromas y veras.

En su caso, ha tenido suerte en el amor porque cumple 25 años de matrimonio con Alejandro Gravier. Tan enamorada como el primer día, desveló que la clave de su éxito es "una decisión": "Uno decide todos los días seguir estando donde estás, seguir manteniendo el compromiso que tomaste, la decisión que tomaste hace mucho tiempo. Obviamente, hay mucho amor, respeto, proyectos en común, pero creo que fundamentalmente es eso, es renovar el compromiso todos los días. La verdad es que compartimos vida y trabajo, familia y diversión y compartimos la vida. Y paciencia, chicos".