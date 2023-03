Belén Esteban acabó con Agustín Etienne, novio de Olga Moreno, por protagonismo

La princesa del pueblo tiene claro lo que quiere de la gente que tiene al lado y si no que le pregunten al representante, que sin comerlo ni beberlo (o sí) se ha visto en el ojo del huracán.

Hacía ya algún tiempo que se hablaba bien poco de Agustín Etienne y Olga Moreno, pero este lunes Belén Esteban recuperó el nombre del representante... y no precisamente para bien.

Belén dijo en Sálvame que una persona que le ha hecho mucho daño a nivel profesional, alguien que estuvo con ella en una época muy mala, pero a quien luego habría deslumbrado el dinero y la fama. En ese momento, se negó a dar el nombre pero Lecturas indagó en ello apuntando que la traición habría estado protagonizada por Etienne, que se convirtió en representante de la princesa del pueblo tras demandar a Toño Sanchís, que antes era el jefe de Agustín. Según la revista, el motivo de su ruptura es que ambos seguían manteniendo el contacto.

Sin embargo, la propia Belén Esteban negó que fuera por eso y desmintió que fuera Etienne esa persona que tanto le decepcionó. Aunque nunca le faltó de nada y siempre trabajó bien con él, empezó a ver detalles que no le gustaban y por eso decidió romper: "A veces, la vida te hace tener cambios, pensar de otra manera, yo no digo que sea malo pero... Cada uno ha elegido tener una vida".

Belén Esteban no dispuesta a luchar por un titular con su representante

En resumen, que ambos hablaron de sus problemas y a raíz de esa conversación "se cortó la relación". Esteban pensaba que "llevaba a personas que, para mí, no estaba de acuerdo". Más aún, algunas personas le daban informaciones "que no eran ciertas": "A mí no me gusta que me utilicen. No puedo defender una mentira".

La colaboradora de Telecinco empezó a advertir cambios en su representante hasta que llegó a un punto que no estaba dispuesta a permitir, como que fuera ella y no él quien tuviera que luchar por un titular.

Pasado el tiempo, hay muchas cosas que han molestado y es que no le ha saludado cuando se han encontrado por casualidad y tampoco le escribió ni se puso en contacto con ella cuando se rompió la pierna en directo: "Me dolió mucho, mucho, mucho".