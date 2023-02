Artistas como Elton John rechazan actuar en la coronación de Carlos III

El acontecimiento será retransmitido y organizado por la BBC, se confirmó y anunció el mes de enero y sigue sin tener artistas confirmados. Los que no han querido participar son cada vez más

El diario ‘The Sun’ confirmó que las Spice Girls, Elton John y Harry Styles han rechazado actuar en el concierto que se llevará a cabo el domingo 7 de mayo para celebrar la coronación del rey Carlos III en el castillo de Windsor, Reino Unido, por sus apretadas agendas. La noticia se dio a conocer una semana más tarde de que se publicara que tanto Ed Sheeran como Adele también declinaran participar en el acto.

La BBC sería la encargada de retransmitir y organizar todo el evento, sucediendo por primera vez desde hace 70 años. La emisión tendrá lugar un día después de la coronación, programada para el 6 de mayo, esperándose que alcance grandes picos de audiencia.

Una fuente que contactó con ‘The Mail on Sunday’ ha comentado: "Se está trabajando muy duro y a contrarreloj para que los organizadores puedan reunir un cartel emocionante, pero por el camino siempre aparecen ciertos baches que hay que superar”. El cantante Harry Styles y ex miembro de la banda británica One Direction, no podrá asistir debido a la gira ‘Love On Tour’ que está llevando a cabo por todo el mundo. Por otro lado, el icónico y fantástico Elton John también se encontraba viajando por toda Europa con su tour llamado 'Farewell Yellow Brick Road’. Se rumorea también que su no asistencia podría estará justificada por respeto a su amiga Lady Di.

Los artistas que no quieren homenajear a Carlos III no paran de crecer

Uno de los grupos musicales formado íntegramente por mujeres tampoco podrán acudir a la presentación. Mel B, Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie C y Geri Horner no han podido compaginar los ensayos que se tendrían que llevar a acabo para este tipo de evento con sus actividades individuales. La última aparición de las Spice Girls juntas fue en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012.

Los artista que hasta el momento han confirmado su participación en la coronación son, Lionel Richie, las hermanas Kylie y Dannii Minogue y Take That, sin estar completamente claro si Robin Williams se unirá otra vez a su exgrupo.