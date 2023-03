Giro inesperado en la hoguera de confrontación de David y Elena: arde Telecinco

Él no dejó de llorar mientras se enfrentaba a una mujer fuerte y enfadada, que no derramó ni una lágrima. Tuvo que enfrentarse a las imágenes más duras que no había visto aún.

Telecinco emitía este lunes la novena entrega de La Isla de las Tentaciones 6 con la hoguera de confrontación que más esperaba la gente: la de David y Elena. La pareja ha dejado momentos para la historia de la televisión. Los famosos cuernos han sido los protagonistas en todos los programas de esta edición, provocando terremotos emocionales, como el desmayo más famoso que dejó sin palabras a la presentadora y a sus compañeras.

En cambio, el reencuentro no fue como se esperaba la audiencia: además de lágrimas y reproches, hubo insultos y un giro inesperado de los acontecimientos que dejó a la audiencia con la boca abierta.

Elena tenía claro que quería la hoguera de confrontación con David, necesitando aclarar con su novio todo lo ocurrido en la casa de los chicos con una de las tentadoras. Esa conclusión fue el resultado al que llegó tras ver el videomensaje que le envió al que bautizaron como el Ken de la villa. En cuanto escuchó su voz interrumpió el vídeo: “Todo mentiras, si quieres a una persona no haces lo que has hecho. Fuera”, añadió.

David sí quiso escuchar el mensaje de Elena

Por su parte, David sí quiso escuchar el mensaje de Elena, al que reaccionó llorando desconsoladamente. “La veo guapísima. Le he fallado, no se lo merece, no se lo merece”, decía devastado. Aquello le hizo derrumbarse. Y, entonces, llegó el esperado reencuentro.

La intensa hoguera inició con una Elena muy decidida en todo lo que tenia que decirle. "Mírame a la cara. ¿Tú crees que me merecía todo lo que me has hecho?", le preguntaba al de Albacete nada más verle. "No lo sé Elena, pensaba que no te iba a fallar", aseguraba él, que terminaba reconociendo que se dejó llevar.

Elena, después de que David corte con ella: "Yo valgo mucho más que todo esto"



🍎 #Tentaciones9 | #LaIslaDeLasTentaciones9

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/jCX4RTydHS — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 20, 2023

No me lo esperaba, se te ha caído la careta. ¿Sabes todo lo que me decías? 'Sé inteligente, confía en mí, no te voy a fallar'. ¿Crees que me lo merezco, David? Has demostrado que no me quieres en todo momento", añadía la concursante, que como ella misma explicó al principio del 'reality', tenía muchas inseguridades porque su anterior pareja le fue infiel.

Sandra Barneda ante un desmayo y un mar de lágrimas

Después de este intercambio de palabras tan duro llegó el momento de que David viera por primera vez la reacción de su pareja cuando el programa le puso en la tablet la infidelidad de él. El angustioso momento que tuvo como desenlace a la joven desmayándose ante Sandra Barneda y sus compañeras. ¿La reacción de él? Derrumbarse y echarse a llorar.

Pese a todo lo ocurrido, Elena confesó que todavía estaba enamorada de David, mientras que él soltaba un: “¿Crees que lo nuestro no tiene arreglo? Te prometo que siento que te quiero de verdad, que creía que no te iba a fallar”. A lo que Elena contestaba: “Y a pesar de todo te sigo queriendo y como yo no te va querer nadie”.

Elena: “Una persona que tiene sentimientos actúa como lo he hecho yo, que te he respetado en todo momento”



Lo hundió. Menudo Reina. #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/Csiqz2ywrn — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) March 20, 2023

La hoguera llegaba a su fin y Sandra Barneda tenía que realizar la tan famosa pregunta, “David, ¿cómo quieres abandonar la experiencia?”, le preguntó. Todo tenía pinta a que la decisión final era que David se marchaba solo, pero el concursante respondió: “Con María, he sentido que he estado muy bien con ella y, no digo que me vaya a casar con ella, pero, sí quiero probar fuera de aquí. Necesito aclarar mis sentimientos y si he caído es por algo”.

Elena, totalmente anonadad solo supo decir: “Yo quiero que le vaya bien con ella”. Y, a continuación, María entró y Elena se dirigió a la tentadora. “Quiero darte las gracias porque gracias a ti me he quitado a esta persona de encima”, dijo.

Elena a María:”Gracias por venir aquí ya que gracias a ti me he quitado este peso de encima (David)

María:”La banda me sigue pareciendo fea”

Elena:”Más fea me parecen otras cosas



NO SE CANSA DE HUNDIRLA👏🏼#LaIslaDeLasTentaciones9



pic.twitter.com/Hv5I9fToMU — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) March 20, 2023

Otro de los momentos del programa fue la noche de pasión entre Napoli y Naomi que ya llevaban un tiempo sin esconder lo que sentía el uno por el otro. Todo comenzó con una discusión, además de la tensión sexual, si algo caracteriza la relación que hemos visto son los constantes rifirrafes.

Ya en la habitación, la pareja comenzó a besarse en la cama y apagaron la luz. "Va en serio, es que estoy muy enfadada", le llegó a decir ella, pero ambos dieron rienda suelta a la pasión y terminó subiendo la temperatura, hasta que se marcharon a la ducha.

Naomi y Napoli, del odio al amor: su gran enfado da paso a una ardiente sesión en la ducha 🔥😏



🍎 #Tentaciones9 | #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/nZr5Cr5OFH — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 21, 2023

Con toda esta tela que cortar sobre la mesa no solo ardió la hoguera de confrontación, sino todo Telecinco porque La isla de las Tentaciones lideró la noche del lunes con un 14.8% de cuota de pantalla y 1.695.000 espectadores, frente al 13.6% y 1.382.000 que hizo Hermanos en Antena 3.