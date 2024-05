El motivo por el que Tamara Falcó no se hizo monja descoloca en La Sexta

Desde que las monjas clarisas se amotinaron contra la Iglesia no se habla de otra cosa que de temas religiosos y aquí la hija de Isabel Preysler puede hacer un máster en titulares rentables.

Tamara Falcó ha superado en fama mediática y en titulares incluso a su madre. Teniendo en cuenta que a Isabel Preysler siempre se le conoció como la "reina de corazones" no está nada mal la hazaña de su hija.

Pero es que la marquesa de Griñón se ha convertido en un personaje omnipresente en los medios, en su faceta de socialité y aristócrata pero también en la televisiva, en la gastronómica, como influencer, protagonista de la prensa rosa... Toca todos los palos.

En su penúltima entrevista para ABC, Tamara Falcó ahonda en los motivos por los que finalmente decidió no hacerse monja y este lunes en el Aruseros de La Sexta, su inclasificable colaborador El Sevilla no dudó en hacerse eco de la noticia para aportar su particular punto de vista ¿especializado?

El Sevilla analiza la última entrevista de Tamara Falcó

Según el cante de los Mojinos Escozíos, Falcó "no escucho la voz de la fe" o en otras palabras, "Tamara no es monja porque está sorda en lo que a la fe se refiere".

El colaborador de Alfonso Arús cuenta que le sorprende que desde que han aparecido las noticias de las monjas clarisas ve más noticias que tienen que ver con temas religiosos. En cualquier caso dejó muy claro que, a su juicio, la decisión que acabó tomando la mujer de Íñigo Onieva fue la correcta: "A mi me dan a elegir entre ser monja y marquesa... y yo preferiría ser marquesa", afirmó entre bromas y veras, aunque admitió que a la socialité le pones un habito de religiosa y parece "totalmente" una monja.

Reflexiones y análisis que le valieron a Aruseros para comenzar la semana descolocando a su público en La Sexta pues este lunes si bien subió en cuota de pantalla con respecto al día anterior con un 17% bajó en número de espectadores hasta los 378.000.