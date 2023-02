Bertín aclara sus sentimientos por Fabiola tras el desgarro de la modelo

El cantante ha salido a a rectificar sus palabras tras el momento dramático sufrido por Fabiola en el programa de Sonsoles Ónega al escuchar que Bertín nunca había estado enamorado

A Bertín Osborne no le ha quedado más remedio que dar la cara. Las lágrimas de su ex mujer Fabiola Martínez en el programa de Sonsoles Ónega, al enterarse de sus declaraciones sobre el amor y sus sentimientos hacia ella, le han obligado a saltar a la palestra para aclararse.

El cantante, bastante emocionado, ha dejado claro en su perfil de Instagram que en la conversación con Paz Padilla no se explicó bien. "Como estábamos hablando de sensaciones, eso no se puede medir. Si paso de 0 a 6 estoy enamorado, si no no. Lo que siento yo por alguien igual no es lo mismo que lo que sientes tú, que estás viendo esto". "Todo esto es muy relativo y es lo que quise explicar".

Fabiola Martínez responde a Bertín Osborne: "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho" pic.twitter.com/0x5uwCHAlP — TVMASPI (@sebas_maspons) February 24, 2023

Sus mujeres

Explicó que las dos matrimonios de su vida habían sido queridos y buscados. "La primera, un niño chico, pero la segunda, un adulto. Y me he caso con Fabiola, porque no es que estuviera enamorado de ella, es que estaba fundido, yo no podía vivir, plantearme mi vida sin ella y no me equivoqué. Además Osborne quiso dejar claro que Fabiola no solo es importante en su vida, "es fundamental".

"La veo y me dan ganas de abrazarla como a una amiga a la que adoro y como una mujer diez". Pide el cantante que no se tomen sus palabras literales porque a veces larga demasiado y "no me explico bien". Y también insiste en que su modo de estar enamorado no coincide con el del resto de los mortales.