Ana Obregón fulmina a Irene Montero atizándole donde más le puede doler

No es ningún secreto que Ana Obregón comparte más bien poco (por no decir nada) ideológicamente con Podemos pero desde que nació su hija-nieta por gestación subrogada en Estados Unidos la cosa no ha ido más que ir a peor.

Después de varios dardos recíprocos envenenados, la actriz se ha mostrado más directa y rotunda que nunca con Irene Montero desde la páginas de la revista ELLE, donde ha hablado largo y tendido (y sin pelos en la lengua) sobre Ana Sandra Lequio.

Además, Obregón arremete duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra Montero en particular por lo que entiende que es una campaña en su contra por traer a la niña a España respetando los deseos de su hijo fallecido, Aless Lequio.

En evidente referencia a la ministra de Igualdad en funciones y a la polémica ley del sí es sí que ha puesto en libertad y reducido penas a decenas de violadores se pregunta y se contesta en voz alta: "¿Qué delito he cometido? ¿He matado? ¿He robado? ¿He soltado a un violador? No. He traído a mi nieta a la vida".

Ana Obregón asegura que lo que diga Irene Montero le "importa un pito"

Ana Obregón va aún más lejos al asegurar que "una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Si quiero abortar, aborto, y si quiero ser gestante, lo soy. Nadie te pone una pistola en la cabeza. Lo que ocurre es que aquí ha venido muy bien, ha sido una cortina de humo para lo que ha hecho Irene Montero en el Ministerio de Igualdad", exclama ya directamente para añadir que le "importan un pito las leyes de aquí y lo que diga Irene Montero. Haz lo que quieras con tu cuerpo".

Pero no solo contra Irene Montero y su polémica ley arremete, también tiene artillería para el Gobierno del PSOE en su totalidad al destacar que no da dinero para causas tan necesarias como la investigación contra el cáncer: "Pedro Sánchez ni siquiera financia algunos medicamentos que ya están investigados, como uno para el cáncer metastásico de mama".