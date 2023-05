Las emotivas palabras de David Civera a Ana, la verdadera mujer de su vida

El cantante acaba de presentar “Vida”, su nuevo single que se postula como uno de los temas del verano. Más "libre" que nunca ha decidido sincerarse con ESdiario a corazón abierto.

David Civera sigue siendo uno de los artistas más queridos de nuestro país, el ritmo de sus canciones y el buen rollo que transmiten crean una conjunción perfecta con su permanente sonrisa.

El turolense presenta en estos días su último single Vida, un tema que promete sonar con fuerza y con el que seguro, moveremos las caderas a buen ritmo este verano.

Ya lo hicimos con Que la detengan, Bye, bye o Dile que la quiero, unos hits que marcaron la historia musical de la década del 2000 y que veinte años después siguen sonando en las mejores fiestas.

Civera lleva más de 25 años dedicado a su pasión; cantar y componer, y aunque industria musical ha sufrido cambios importantes con la aparición de las redes sociales, él sigue llenando estadios y plazas de toros. Por todo ello, el artista se emociona al sentir tan cerca el cariño de su incondicional público; "El equipo artístico que me acompaña y el público que siempre me espera y tanto me da en los conciertos, son la inspiración para todos mis pasos", ha dicho el artista.

La etapa actual de David Civera, más "libre" que nunca

David Civera se ha sincerado con ESdiario y nos ha hablado de cómo es su etapa actual, de su familia y de su vida en Teruel alejado de la gran ciudad. Profesionalmente se siente "libre" porque compone la música que quiere, hace años que se desvinculó de las grandes discográficas para seguir un camino guiado por él mismo, en el que él, y solo él, decide cómo y qué quiere contar en sus canciones. Una carrera de fondo, a veces complicada porque él asume la producción de sus trabajos: "Hace tiempo que me quité de en medio a gente tóxica que se acercaba a mi sólo por interés, sobre todo en esa época de tanto éxito. Al final me di cuenta de quienes eran mis verdaderos amigos. Soy artista, emocional y visceral y las cosas que hago son a corazón abierto, no lo puedo evitar".

Como tampoco puede evitar emocionarse cuando habla de su mujer, Ana Maria Benedí, se conocieron en el instituto y desde entonces se hicieron inseparables, juntos han crecido y han madurado: "Ana para mi es el todo, ella es mi refugio, mi música comenzó componiendo canciones para ella. Siempre ha estado a mi lado, antes, durante y después. Nunca me ha fallado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Civera (@david_civera)

David y Ana se casaron en 2007 en Teruel, allí viven con sus dos hijos, Daniel de trece años y Laura de diez: "Estar con ellos y verles crecer fue el motivo que le impulsó a parar el frenético ritmo de vida que llevaba", sabía que los viajes y las giras interminables le impedirían seguir de cerca la evolución de los pequeños: "Mis hijos conocen muy bien mi música y les gusta, están orgullosos de su padre, entienden el porqué no me he dedicado a la música de masas y he preferido ser fiel a mi estilo y a mi corazón. Claro que también les gusta Camilo y Yatra, (ríe), es normal".

Le preguntamos a David si cree que alguno de sus hijos seguirá sus pasos en la música: "Los dos estudian piano. Daniel tiene lo que se llama oído absoluto que es un talento innato que tan solo tienen 1 de cada 10.000 personas (el oído absoluto permite interpretar una melodía escuchándola una sola vez). Aún así yo no ejerzo ningún tipo de presión sobre mis hijos, son ellos quienes tienen que decidir a que se quieren dedicar y que quieren ser".

El cantante lleva una vida tranquila en Teruel: "Allí soy David, me conocen desde que nací. Me siento muy libre porque voy por la calle como cualquier otro vecino, llevo a mis hijos al colegio, hago la compra … cuando no estoy en el escenario mis paisanos me ven simplemente como David, no como David Civera y eso me gusta".

David Civera cree que Blanca Paloma "lo va a hacer muy bien en Eurovisión"

¿Quién le iba a decir a David que su actuación en Lluvia de estrellas en marzo del 97 sería el trampolín de su carrera en la música?, cosas del destino.

En 2001 le llegó la gran oportunidad para proyectarse como un gran artista al representar a España en Eurovisión con Dile que la quiero y situándose en una dignísimo sexto puesto.

Con Eurovisión a la vuelta de la esquina (se celebra el próximo sábado 13 de mayo en Liverpool), es inevitable preguntarle a David Civera como ve la representación de España en el certamen internacional: "Blanca Paloma tiene un arte especial, se tiene que entender, es una apuesta muy personal, lo va a hacer muy bien. Estoy seguro que su paso por Eurovisión será una buena reseña en su carrera. Superar a Chanel será muy difícil porque es una artista muy completa que baila, canta, interpreta y está muy preparada".

Le preguntamos a David Civera si esa sonrisa a la que nos tiene tan acostumbrados se borra alguna vez: "Parafraseando a Alejandro Sanz, lloro cuando nadie me ve, soy muy sentimental".