El corte de Stephanie Cayo a Eva Soriano refuerza los rumores con Maxi Iglesias

No solo es la presentadora, locutora y humorista de moda, sino que además se ha colado de manera directa y por todo lo alto en los titulares de la prensa rosa y de sociedad.

La propia Eva Soriano y su compañero en el Cuerpos Especiales de Europa FM Iggy Rubín han bromeado en antena sobre los rumores que relacionan a la presentadora de moda con el actor Maxi Iglesias, quien por cierto se lo ha tomado con muchísimo menos sentido del humor.

Claro que lo que podría parece un simple rumor de romance entre Soriano e Iglesias de repente ha tomado más cuerpo en las últimas horas por varios motivos.

En primer lugar ha sido el podcast En todas las Salsas, que fue el primer en dar la voz de alarma sobre este nuevo affaire, el que ha vuelto que Eva y Maxi son reincidentes y les han vuelto a pillar juntos.

El mensaje de Stephanie Cayo a Eva Soriano que en un principio pasó desapercibido

Pero más allá de especulaciones la que ha dado aire al asunto ha sido la exnovia de Iglesias, Stephanie Cayo, con su sonada reacción a unas palabras de la cómica en un post de hace unos meses.

Y es que mucho antes de que se empezara a hablar de una relación entre ambos, la exnovia del actor ya había dejado un comentario en una publicación de Eva que indicaría que podría haber llegado a la vida de Maxi cuando todavía tenía pareja.

A saber. Todo viene a colación de un vídeo en el que la humorista reflexiona acerca de las infidelidades: "¿Por qué la gente está siendo tan infiel?", se preguntaba durante una intervención en Europa FM en relación a la presunta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira. Lo mejor fue que Cayo reaccionó con una frase que ahora parece adquirir un significado y una relevancia especial: "Mujer, me sorprende que te lo preguntes tú".

Maxi Iglesias negaba las informaciones muy enfadado ("Aprovecho que estoy por aquí para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad") mientras Eva Soriano ya dijo que no se iba a pronunciar, si bien alguna guasa en su programa de radio ha habido.

Cabe recordar que el actor rompió su relación con Stephanie Cayo en la primavera de 2022, pero el pasado mes de enero se conoció que se habían dado una segunda oportunidad. Hasta el momento seguían llevando la relación con su discreción habitual, pero, desde que saliera a la luz el posible vínculo del actor con la presentadora del Showriano de #0 de Movistar, ya ni siquiera se siguen en redes.