'Aquí hay tomate' y 'Sálvame', dos finales diferentes

Los dos programas han contado con gran parte de la plantilla. 20 años mano a mano. A los dos programas los diferenciará para siempre la forma en la que sus trabajadores han conocido el final

Dos formatos de televisión que han hecho historia. En dos momentos distintos y con dos finales diferentes. El extinto programa 'Aquí hay tomate' comenzó en marzo de 2003 y tuvo su última emisión el 1 de febrero de 2008. 'Sálvame' inicia su andadura en abril y finalizará el 16 de junio. Dos programa que han estado capitaneados por la misma gente. De aquellos lodos la productora Atlas llegaron estos polvos, la productora La Fábrica de la Tele.

Los dos programas han contado con gran parte de la plantilla. 20 años mano a mano. A los dos programas los diferenciará para siempre la forma en la que sus trabajadores han conocido la noticia del fin del proyecto televisivo. 'Aquí hay tomate' termina un viernes 1 de febrero de 2008. Este mismo lunes, la dirección del programa llama a todos sus trabajadores para anunciarles que ese viernes se cancelaba el programa para siempre. En esos cuatro días se cerraba la era 'Aquí hay tomate'.

Comunicación en directo

Aquella tarde de viernes se “ofició” un funeral en toda regla y en directo. Luto y dando pésame. Los trabajadores fueron los primeros en conocer la noticia. Fue el programa en directo quien comunicaba a una España entera y entregada de la llegada de el fin.

Fue el programa en directo quien comunicaba a una España entera y entregada de la llegada de el fin.

Nada que ver con la cancelación del 'Sálvame'. Los trabajadores ayer no tenían la menor idea. Les ha pillado desprevenidos. El pasado 7 de marzo les comunicaron que no había la menor duda de su continuidad. Aún no les han confirmado lo que ya es un hecho. A las 19 horas de ayer tarde estaban en shock. Han sido los últimos en enterarse.

Sandra Barneda

El 19 de junio llega a la parrilla de Telecinco 'Así es la vida' presentado por Sandra Barneda. Un formato trampolín y tirita hasta que en septiembre se estrené el formato de la productora de Ana Rosa Quintana. Todo indica que podría ser la propia Ana Rosa quien conducca la tarde y vuelva a su época de 'Sabor a ti', programa de éxito durante años en la cadena.