Una foto indiscreta revela la pésima relación entre el Rey Felipe y la Infanta

Los dos hermanos pequeños de los Eméritos no se dirigen la palabra. La coincidencia en un acto público y una oportuna fotografía se ha hecho viral por lo que muestra la imagen...

La Infanta Cristina cumple 59 años, está a punto de cerrar una década que no ha sido precisamente la mejor para ella en lo personal. La caída en desgracia dentro de la Familia Real por la imputación de su entonces marido, Iñaki Urdangarin, en el caso Nóos, el ingreso en prisión del ex duque de Palma, su separación matrimonial y posterior divorcio…

Unos años para olvidar para la hija de los Reyes Eméritos que prácticamente no mantiene contacto alguno con su hermano, que la desposeyera del ducado de Palma, el Rey Felipe VI.

La relación entre Cristina y Felipe era algo que se sabía en la Corte, pero no había constancia pública de que esa distancia, estas tensas relaciones, eran una realidad entre los hermano

Ahora una fotografía ha puesto de manifiesto la cruda la realidad: el Rey y la Infanta no sólo no se hablan sino que se evitan la mirada. Coincidieron en el mismo acto, pero “entre ellos no hubo ningún gesto de cercanía. Por protocolo no se sentaron juntos, pero tampoco quedó constancia de un saludo entre ambos. Ni hablaron ni se miraron. Durante la entrega de las becas de la Fundación La Caixa, los hermanos se trataron como dos extraños”, cuenta El Español.

La imagen de la discordia.

Cristina de Borbón acudió a la ceremonia como directora del área internacional de la Fundación La Caixa. Era la primera vez que se le veía entre el público en este acto anual que ya es habitual en la agenda de Felipe VI. El Rey presidió la entrega de becas pronunció un discurso que su hermana siguió como una más del público. Al terminar el acto no se saludaron.

Felipe VI, Cristina y la tensión

La imagen se ha hecho viral y, tal y como ha comprobado ESdiario, ha suscitado un gran número de comentarios de todo tipo.

Las relaciones se rompieron cuando la propia Infanta Cristina fue imputada por un presunto fraude fiscal en el citado caso Nóos. Su entonces marido y ella misma mantenían su título, otorgado por el Rey Juan Carlos I, de Duques de Palma.

Pero Don Felipe, que iniciaba su reinado intentando quitarse lastre del pasado y con un modelo de transparencia, arrebataba el título al matrimonio para desvincularlo totalmente de la Familia Real.

La decisión de Felipe VI se anunció mediante un comunicado escueto de la Casa del Reyque no detallaba los motivos de esta polémica decisión. No obstante, el porqué era más que evidente. La cronista Pilar Eyre recuerda en su último blog publicado en Lecturas que en su momento se filtró que el monarca había intentado que su hermana renunciara al ducado voluntariamente. Como no fue así, el Rey -indica la veterana periodista que por consejos de sus abogados- se vio obligado a tomar acciones.