Cayetano Martínez de Irujo sonroja al Javier Bardem más exitoso con sus miserias

No es que últimamente se muerda demasiado la lengua a la hora de hablar de su vida íntima y personal y poner nombres y apellidos sin tapujos, pero esta vez triunfó yendo más lejos que nunca.

No hay nada como las "miserias" para conectar con el público televisivo. Y si no que le pregunten a Risto Mejide, que este martes estrenó la nueva temporada de su Viajando con Chester con Cayetano Martínez de Irujo y logró hacer frente incluso al Javier Bardem más triunfador y holliywoodiense.

Vamos, que Cuatro le dio a Mediaset este martes un 11.1% de cuota de pantalla y 1.200.000 espectadores con el programa de entrevistas de Mejide y una figura tan patria como Martínez de Irujo mientras Telecinco con la entrega de la saga de Piratas del Caribe en la que Bardem es el estelar villano tuvo que conformarse con un discreto 6.8% y 588.000, por detrás incluso de La Sexta, que anotó un 7.9% y 795.000 con otra película, Shooter: El Tirador.

Al otro lado del ranking, Antena 3 con Hermanos (14.1% y 1.484.000) y La Uno de TVE con el nuevo Días de Tele de Julia Otero (11.5% y 1.095.000).

De esta manera se confirma que lo nuevo de Risto Mejide y su programa de entrevistas en el Chester más famoso de la tele comienza nueva temporada con buen pie. Y todo gracias a Cayetano Martínez de Irujo que a pecho descubierto habló de las etapas más complicadas de su vida y de su no menos delicada infancia.

Cayetano Martínez de Irujo relata alguno de los episodios más duros de su infancia:

“No veíamos mucho a nuestra madre. Vivíamos con las nanis, básicamente desde que nació Eugenia. Tuvimos una austríaca, que nos daba con un bambú”#ChesterCayetano @ristomejide pic.twitter.com/stCB2iJqRb — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 17, 2023

Entre otras cosas, el hijo de la Duquesa de Alba habló sin tapujos de cuestiones tan personales como su breve noviazgo con la Infanta Elena, cómo es su relación con el actual Duque de Alba (su hermano Carlos Fitz-James Stuart), qué pensó al enterarse de que su madre estaba saliendo con Alfonso Díez, el trauma con las mujeres por el que se internó en un centro en Estados Unidos o cómo ha encontrado la felicidad, pasados los 50 años, con Bárbara Mirjan, con la que no descarta repetir la experiencia de la paternidad.

Cayetano Martínez de Irujo se asomó al precipicio del mundo de las drogas y logró salir de él gracias al deporte. #ChesterCayetano pic.twitter.com/dtM6lBj6B9 — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 17, 2023

Una confesión a corazón abierto en la que no se ha dejado ningún tema en el tintero y que promete dar mucho que hablar. Y es que Cayetano se sinceró respecto a la relación que durante tres meses mantuvo con la Infanta Elena en la década de los 80. Una historia de amor que él mismo terminó porque "me di cuenta que yo no estaba luchando para salir de una celda educacional tan fuerte como la de la Casa de Alba para meterme en una mucho mayor. No me veía ahí".

La frustrada relación entre Cayetano Martínez de Irujo y la Infanta Elena

Por eso, y a pesar de que la hija del Rey Juan Carlos era "una persona excepcional" y de que su familia estaba a favor de emparentar con Casa Real, el jinete decidió cortar por lo sano: "Fue difícil salir de ahí porque era muy seductor para todo el mundo de alrededor pero dentro de mi confusión tenía las cosas claras y tuve la fuerza para decir esto no es lo mío, porque para nada era lo que buscaba ni quería".

Muy unido a su madre, la Duquesa de Alba (a la que perdonó sus ausencias durante su infancia a los 30 años y con la que tuvo una relación muy estrecha durante sus últimos años de vida), Cayetano reveló qué pensó cuando su hermano mayor le contó que su progenitora había comenzado una relación con Alfonso Díez: "Viene Carlos y dice que nuestra madre tiene novio ¡No jodas! ¡Cómo va a tener novio con 84 años! Es que es un personaje...".

Respecto al actual Duque de Alba, el jinete admitió que se siente defenestrado por él ("en la Edad Media posiblemente estaría en un castillo o decapitado") y le acusó de haberle tratado "como un empleado corrupto en vez de un hermano" tras el fallecimiento de su madre. "Trabajé cinco años para la Casa de Alba y él se ha llevado el 60% de eso. Me acusó de ser desleal, lo que no es cierto" se lamentó asegurando que de no ser por el antiguo administrador de la casa, que le siguió pagando 6 o 7 meses después de que Carlos lo despidiera, "no hubiese tenido ni para pagar el colegio de mis hijos".

Cayetano Martínez de Irujo, muy enamorado de Bárbara Mirjan

Desde entonces, Cayetano vive "básicamente" de sus explotaciones agrícolas en Sevilla y en Córdoba y, como reconoce, es feliz. Una felicidad en la que tiene un papel muy importante su pareja desde hace seis años, Bárbara Mirjan, en quien ha encontrado la estabilidad y con quien no descarta volver a ser padre: "Es la primera vez que he sido capaz de una relación de verdad con más de 50 años. Hemos crecido juntos. La conocí con 18 años y yo en el comienzo de mi nueva vida, con 53... No daban dos duros por nosotros, pero esto se va consolidando. Yo antes no estaba abierto a repetir paternidad, pero ahora sí. Ella se merece todo".

Y es que su relación con las mujeres ha estado marcada durante buena parte de su vida, como ha desvelado, por un trauma que arrastraba desde su infancia por culpa de las niñeras que le criaron y que, como desveló, "le pegaban sin razón". "Tenía un problema emocional y confundía el amor, el sexo y el cariño. Las palizas de las nannies me hicieron tener miedo hacia la mujer", confesando que no logró superarlo hasta que se ingresó en un centro en Estados Unidos. "Aguanté cinco semanas y fue durísimo. Hay que ser muy valiente para hacer eso... Te quitan el móvil y haces terapias fuertes. Había momentos que de lo que estaba llorando me faltaba la respiración, me faltaba el aire", confesó.